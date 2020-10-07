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Marmara için kuvvetli dolu ve hortum uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara için kuvvetli yağış ve dolu uyarısı yaptı.

GÜNDEM 07.10.2020, 13:07
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Marmara için kuvvetli dolu ve hortum uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, bölge genelinde sabah saatlerinden itibaren kuvvetli ve gök gürültülü sağanak şeklinde meydana gelmesi öngörülen yağışların, Trakya kesimi, İstanbul, Balıkesir ve Çanakkale çevreleriyle Bursa'nın batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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