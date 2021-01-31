Marmara Bölgesi'nde hava durumu
Marmara Bölgesi'nde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
GÜNDEM 31.01.2021, 11:30
Marmara Bölgesi'nde ve bölge illerinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Bu sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın gece saatlerinden itibaren batısında güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına(40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
Edirne parçalı ve az bulutlu 14 derece.
İstanbul parçalı ve az bulutlu 13 derece.
Kırklareli parçalı ve az bulutlu 13 derece.
Kocaeli parçalı ve az bulutlu 16 derece.
Bu sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın gece saatlerinden itibaren batısında güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına(40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
Edirne parçalı ve az bulutlu 14 derece.
İstanbul parçalı ve az bulutlu 13 derece.
Kırklareli parçalı ve az bulutlu 13 derece.
Kocaeli parçalı ve az bulutlu 16 derece.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
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Namaz Vakti 31 Ocak 2021
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|21
|45
|2. Beşiktaş
|20
|44
|3. Galatasaray
|21
|42
|4. Gaziantep FK
|21
|35
|5. Hatayspor
|21
|35
|6. Alanyaspor
|20
|34
|7. Trabzonspor
|20
|33
|8. Karagümrük
|21
|31
|9. Malatyaspor
|21
|28
|10. Antalyaspor
|20
|26
|11. Göztepe
|20
|25
|12. Kasımpaşa
|21
|25
|13. Rizespor
|21
|25
|14. Sivasspor
|20
|24
|15. Başakşehir
|21
|24
|16. Konyaspor
|20
|23
|17. Kayserispor
|21
|22
|18. Gençlerbirliği
|20
|19
|19. Ankaragücü
|20
|18
|20. Erzurumspor
|20
|17
|21. Denizlispor
|20
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|18
|38
|2. İstanbulspor
|18
|37
|3. Samsunspor
|18
|36
|4. Tuzlaspor
|19
|33
|5. Altay
|18
|32
|6. Adana Demirspor
|18
|31
|7. Ankara Keçiörengücü
|19
|31
|8. Bursaspor
|18
|30
|9. Altınordu
|18
|28
|10. Bandırmaspor
|19
|27
|11. Adanaspor
|19
|24
|12. Ümraniye
|18
|20
|13. Boluspor
|18
|19
|14. Menemen Belediyespor
|18
|19
|15. Akhisar Bld.Spor
|19
|19
|16. Balıkesirspor
|19
|16
|17. Ankaraspor
|19
|13
|18. Eskişehirspor
|19
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|20
|44
|2. M. United
|21
|41
|3. Leicester City
|20
|39
|4. Liverpool
|20
|37
|5. West Ham
|20
|35
|6. Tottenham
|19
|33
|7. Everton
|19
|33
|8. Aston Villa
|19
|32
|9. Arsenal
|21
|31
|10. Chelsea
|20
|30
|11. Southampton
|20
|29
|12. Leeds United
|19
|26
|13. Crystal Palace
|21
|26
|14. Wolverhampton
|21
|23
|15. Burnley
|19
|22
|16. Newcastle
|21
|22
|17. Brighton
|20
|18
|18. Fulham
|20
|14
|19. West Bromwich
|21
|12
|20. Sheffield United
|21
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|18
|47
|2. Real Madrid
|20
|40
|3. Sevilla
|20
|39
|4. Barcelona
|19
|37
|5. Villarreal
|21
|35
|6. Real Sociedad
|21
|32
|7. Granada
|20
|28
|8. Real Betis
|20
|27
|9. Levante
|20
|26
|10. Athletic Bilbao
|19
|24
|11. Celta de Vigo
|20
|24
|12. Cádiz
|20
|24
|13. Valencia
|21
|23
|14. Getafe
|19
|23
|15. Eibar
|21
|20
|16. Real Valladolid
|21
|20
|17. Osasuna
|20
|19
|18. Deportivo Alaves
|20
|18
|19. Elche
|19
|17
|20. Huesca
|21
|16
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