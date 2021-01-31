Marmara Bölgesi'nde hava durumu

Marmara Bölgesi'nde ve bölge illerinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Bu sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın gece saatlerinden itibaren batısında güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına(40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Edirne parçalı ve az bulutlu 14 derece.

İstanbul parçalı ve az bulutlu 13 derece.

Kırklareli parçalı ve az bulutlu 13 derece.

Kocaeli parçalı ve az bulutlu 16 derece.

