Marketlere yeni düzenleme!
Ticaret Bakanlığı, meyve ve sebzelerin satışı ve taşınmasında yeni düzenlemeleri hayata geçirmeye hazırlanıyor. Buna göre, bazı sebze ve meyveler seçilemeyecek, açık alanlarda satılamayacak.
GÜNDEM 09.02.2021, 04:20
Ticaret Bakanlığı, meyve ve sebzelerin satışı ve taşınmasında yeni düzenlemeleri hayata geçirmeye hazırlanıyor. Buna göre, bazı sebze ve meyveler seçilemeyecek, açık alanlarda satılamayacak.
TRT Haber'in haberine göre; Ticaret Bakanlığı, meyve ve sebzelerin ambalajlanma, depolama ve taşınmasına yönelik taslağı hazırladı, sektörün görüşüne açtı.
Taslağın hayata geçmesiyle sebze ve meyvelerin bazıları açık alanlarda satılamayacak.
Düzenlemeyle birlikte tüketici sebze ve meyveleri seçemeyecek. Bu meyveler marketlerde oluşturulacak özel kapalı alanlarda satılacak.
Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, yeni uygulama ile hem zayiatın önüne geçileceğini hem de tüketicinin daha kaliteli ürün tüketeceğini söyledi. Düzenleme kapsamında ahududu, böğürtlen, dut, mango, şeftali, mantar gibi sebze ve meyveler bulunacak.
Karpuz, kavun, kestane, mısır, nohut, muz, soğan, patates gibi ürünler açıkta satılmaya devam edecek.
TRT Haber'in haberine göre; Ticaret Bakanlığı, meyve ve sebzelerin ambalajlanma, depolama ve taşınmasına yönelik taslağı hazırladı, sektörün görüşüne açtı.
Taslağın hayata geçmesiyle sebze ve meyvelerin bazıları açık alanlarda satılamayacak.
Düzenlemeyle birlikte tüketici sebze ve meyveleri seçemeyecek. Bu meyveler marketlerde oluşturulacak özel kapalı alanlarda satılacak.
Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, yeni uygulama ile hem zayiatın önüne geçileceğini hem de tüketicinin daha kaliteli ürün tüketeceğini söyledi. Düzenleme kapsamında ahududu, böğürtlen, dut, mango, şeftali, mantar gibi sebze ve meyveler bulunacak.
Karpuz, kavun, kestane, mısır, nohut, muz, soğan, patates gibi ürünler açıkta satılmaya devam edecek.
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