Marketlerde reyonları görenler çok oldu!

Geçtiğimiz günlerde çiğ sütün referans fiyatı litre başına 2 lira 30 kuruştan 2 lira 80 kuruşa çıkarılmıştı, yeni fiyat, 1 Ocak 2021’den itibaren geçerli olacak ve 4 ay sabit kalacak.



2021'e sayılı günler kala marketler etiketleri güncellemeye başladı. Bir marketin hazırladığı yeni fiyat etiketleri çekip sosyal medyada yayınlanması üzerine sosyal medyanın en çok konuştuğu konular arasına girdi. Yeni basılan fiyat etiketlerinde bir markanın sattığı 1 litre sütün fiyatı 7 lira 90 kuruş, 1 kilo tereyağın fiyatı 91 lira 50 kuruş olarak etiketlere yansıdı.



Aynı ürünlerin, geçmiş tarihli ve gelecek zamla birlikte güncellenen fiyatları ise etiketlere şöyle yansıdı.7 Aralık’ta 11 lira 95 kuruş olan süzme peynir bugün 18 lira 90 kuruş, 1 Aralık’ta 58 lira 90 kuruş olan 1 kilo tere yağ bugün 91 lira 50 kuruş oldu. Yeni fiyatlarla birlikte tere yağ fiyatına 22 günde 32 lira zam gelmiş oldu.

