Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, marketlerde fiyat artışlarının sembolü haline gelen ayçiçeği yağındaki artışla ilgili olarak, “Mühim olan bir ürüne insanların ulaşabiliyor olması. Fiyat önemli ama bence ikinci derecede önemli” dedi.

Büyükhelvacıgil RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk oldu. Mühim olanın bir ürüne insanların ulaşması olduğunu iddia eden Büyükhelvacıgil, “Fiyat önemli ama bence ikinci derecede önemli. Avrupa'da, Amerika'da birçok ülke vatandaşları ürüne ulaşamadılar. Bizim raflarımızda bu ülkenin kıymetli tüketicileri çok rahat ürüne ulaşabildiler, her an satın alabildiler” diye konuştu.

Güner, “Sanki 25 lirayken 26.5 olmuş onu konuşuyoruz gibi. 75 lira fiyattan bahsediyoruz. Dinleyenler bir çözüm duymak istiyor canları yanmış...” sözleri üzerine Büyükhelvacıgil şunları kaydetti:

“20-25 yıldır hiç böyle bir süreç yaşamadıklarını” ifade eden Büyükhelvacıgil, “Dünya inanılmaz bir süreçten geçiyor. Her ülke öncelikle kendi yurttaşının ihtiyacını karşılıyor, bizim ülkemiz de onu yaptı. Ayçiçekteki ithalatı kolaylaştırmak için vergilerdeki düzenlemeler, ihracattaki ve ithalattaki kolaylıklar olmak üzere her türlü kolaylığı sağladı ülkemiz. İnanılmaz barajlar yapıldı, hükümetimize teşekkür ediyoruz. Nasıl pandemi sürecinde şehir hastaneleri bize büyük katkı sağladıysa bu barajlar da sulamada çok faydalı olacak. Bakanlığımız bu konuda çok çalışıyor” dedi.

Marketlerde ayçiçek yağı 75 lira değil 59 lira bir kere. Marketlerin giriş fiyatlarına göre, kar oranlarına göre farklılık olabilir. Yağ, un ve şeker temel gıda maddesi olduğu için hiçbir şekilde üretimden tüketiciye giden kanallarda da en uygun imkanlarla sunulur. Bir market belki 20 bin çeşit ürün satıyor ama en az karla sattığı ürünler yağ, un ve şekerdir