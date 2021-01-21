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Market zincirinde işçi kıyımı

Asgari ücretin brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruşa çıkmasıyla birlikte kârından vaz geçmek istemeyen işveren çareyi yine asgari ücretliyi işten çıkartmakta buldu.

GÜNDEM 21.01.2021, 04:59
Market zincirinde işçi kıyımı
Pandemiyle birlikte İş Kanunu’na eklenen geçici madde ile işveren kanundaki 25. Maddenin 2. bendi dışında iş akdini feshedemiyor. İşten çıkarma yasağı 17 Mart’a kadar uzatılsa da firmalar iş akdini sonlandırmak için ya ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan halleri bahane ediyor ya da işçiye baskı uygulayarak işçinin istifa etmesini sağlıyor.
Türkiye’de çok sayıda şubesi olan market zincirinde bile asgari ücret bahaneli işten çıkartmalar başladı. Koronavirüs salgını ile mücadelede en az sağlık çalışanları kadar büyük rol oynayan market çalışanlarına ‘başka yerde iş bulamazsınız’ şeklindeki tehditlerle mobing uygulandı. İddialara göre küçülmeye giden market zinciri şubelerinden işten çıkarmalara başladı. Haksız kazanç elde ettikleri gerekçesiyle baskı ve tehdit ile 7 işçiyi istifaya zorladı.

Fransız market zincirinin Türkiye şubesinde yaşanan bu olayın arkasında iddialara göre mağazanın formatında yapılan değişiklik yatıyor. 34 mağazasını bir başka market zincirine satan firma birçok şubesinde maliyetleri azaltıp kârı arttırmak için ‘Gurme’ adını verdikleri formata geçiş yapıyor. Sadece organik ürünlerin satışının yapıldığı ve eleman sayısının daha az olduğu Gurme formatına geçiş sırasında market zinciri mevcut şubelerdeki fazla elamanı azaltmak için yol arıyor. Asgari ücretliyi işten çıkaran zincir market aylardır format değişikliği yaptığı mağazaları yönetecek elamanlar için ise ilan veriyor.

Market zincirinde kasa görevlisi olarak çalışan 7 işçi, iddialara göre müşteriler için uygulanan kampanyalardan haksız yere faydalanmakla suçlanıyor. Öncesinde hiçbir uyarı yapmayan yöneticiler, hırsızlık damgası vurdukları işçilere ‘istifa dilekçenizi imzalayın yoksa sicilinize kötü bir şekilde yansır’ şeklinde baskı uyguladı. Tehditler karşısında çaresiz kalan işçiler önüne koyulan istifa dilekçesini imzalamak zorunda kaldı.

Gazetemize ulaşan C.T., market zincirinin kendilerine mobing uyguladıklarını söyledi. C.T., “3 yıldır market zincirinde kasiyer olarak çalışıyorum. Pandemi döneminde de sağlığımızı riske atarak çalışmaya devam ettik. Asgari ücrete zam yapıldıktan sonra işten çıkmamız için bizi zorladılar. İstifa dilekçemizi imzalamamızı, imzalamazsak sicilimize kötü bir şekilde yansıyacağını söylediler. Ne yapacağımızı bilemedik. Yaza doğru düğün yapacaktık. Bunu yöneticilerimiz de biliyordu. Kıdem tazminat haklarımız da heba oldu. İŞ-KUR’dan işsizlik maaşı bile alamıyoruz. Pandemi dolayısıyla yeni bir iş de bulamıyoruz. Öğrendiğimize göre şubenin formatı değişiyormuş. Bizi de bu yüzden çıkarttıklarını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

İşten çıkarılan H.T. ise “3 yıldır çalıştığım zincir marketten müşteriler için uygulanan kampanyaya kendi market kartımla katılmam gerekçe gösterilerek istifa etmem istendi. Bağlı olduğumuz sendika ile görüştüğümde bana istifa etmezsem sicilime ‘hırsızlık’ olarak işleneceğini başka bir şansım olmadığı söylendi. Başka şubede 20 kişinin de aynı yolla çıkarılmaya çalışıldığı ancak şubenin bağlı olduğu sendika işçilerin çıkartılmasına engel olduğunu öğrendik. Ben hamileyim, eşimin de askerde olduğunu biliyorlar. İstifa etmesem de İş Kanunu’nun 25/2 maddesine göre işten çıkarılacağımı söylediler. Mecburen istifa etmek zorunda kaldık. Bütün haklarımızı elimizden aldılar” diye konuştu.
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