Kovid-19 salgınının yanı sıra ekonomik olarak da zor geçen 2020 yılı, temel gıda maddelerinde ardı arkası kesilmeyen zamlarla geçti. 2020’nin zam şampiyonu yüzde 80’i bulan artışla ayçiçeği yağı oldu. Fiyat artışında un ve yumurta ayçiçeği yağını izledi. Mutfakların vazgeçilmezleri bile lüks hale gelirken, hâlihazırda maddi sıkıntılar nedeniyle ay sonunu zor getiren vatandaşın market sepeti yarıya indi.

Felaketler, koronavirüs salgını ve ekonomik krizin derinleştiği 2020 yılı hane halkının bütçesini de oldukça sarstı. Temel tüketim ürünlerinde ardı arkası kesilmeyen zamlar yıl boyunca devam edince vatandaşın market sepeti Aralık ayında 2020 Ocak ayına oranla yarı yarıya azaldı. Millî Gazete olarak 2020 yılının Ocak ayındaki market fiyatlarını sene sonu fiyatları ile karşılaştırdık. Temel tüketim ürünlerine yıl boyunca gelen zamları incelediğimiz haberimizde ortalama seviyedeki marketlerden fiyatları sizler için derledik. A’dan Z’ye tüm ürünlerde fahiş oranlarda artış görülürken 2020’nin zam şampiyonları un, yumurta ve sıvı yağ oldu. Öte yandan ortaya çıkan sonuç TÜİK’in enflasyon rakamlarını bir kez daha yalanladı.

Millî Gazete’nin “YAĞ BEY”, “YAĞ BEY PAŞA OLDU” manşetleriyle duyurduğu mutfağın olmazsa olmazı yağ fiyatları bu yıl hiç olmadığı kadar zamlandı. Ocak ayında 18,90 TL’ye satılan 2 litrelik sıvı ayçiçeği yağı şimdilerde 33,95 TL’ye satılıyor. Senenin başında 2 litresi 47,95 TL olan zeytinyağı ise 79,95’e çıktı. Bu yılın bir diğer zam şampiyonu olan unun ise 10 kilosu Ocak ayında 20,95 TL’ye satışa sunulurken Aralık ayı itibarıyla 5 kiloluk un 17,95 TL’ye yükseldi. Yılbaşında 1,75 TL’ye satılan fakirin vazgeçilmezi bir paket makarna şu an 2,25 TL’ye raflarda yer buluyor. Yemeklerin olmazsa olmazı salçanın ise 1,5 kilosu Ocak ayında 12,25’e satılırken şimdi 14,95 TL’ye satılıyor.

TÜİK’in enflasyon rakamlarına güvenin kalmadığı ülkemizde 2020’de en çok zamlanan ürünlerin başında süt ve süt ürünleri geliyor. Ocak ayında 4,25 TL’den satılan 1 litrelik süt şimdi 5,25 TL’ye satılıyor. Yılın ilk ayında 800 gram beyaz peynir 21,95 TL’ye raflarda yer bulurken Aralık ayı itibarıyla yüzde 40 zamlanarak 29,75 TL’ye yükseldi. 600 gramlık kaşar peyniri ise 2020’nin başında 19,95 TL’ye satılırken şimdi 21,95 TL. 3 kiloluk standart bir yoğurt da Ocak ayında 13,95 TL’ye satılırken Aralık ayı itibarıyla 17,45 TL’ye satılıyor. Kahvaltılarımızdan eksik etmediğimiz bir diğer ürün olan yeşil zeytinin 400 gramı Ocak ayında 5,95 TL’ydi, şimdiyse zamlanarak 9,95 TL’ye çıktı.

Sağlığımız için çok önemli olan protein içeren ürünler de 2020 yılında hiç olmadığı kadar zamlandı. Senelerdir zamlanan kırmızı et fiyatları bu yıl da yükselişine devam etti. Buna göre yılbaşında 1 kilosu 54,95 TL’ye satılan kıymalık ve kuşbaşılık dana tranç, yılsonunda 69,95 TL’ye kasaplarda satışa sunuldu. Bütün tavuğun kilogram fiyatı ise Ocak ayında 8,45 TL’ye satılırken şu an 12,95 TL’ye satılıyor. Yumurta fiyatları da 2020 yılında zam şampiyonu olan diğer bir ürün oldu. Bu yılın ilk ayında 15’li yumurta kolisi 9,95 TL’ye satılırken şu an raflarda 22,95 TL’den yer buluyor.

Dünyanın en büyük çay üreticilerinden olan ülkemizde çay fiyatları da Ocak ayından bu yana zamlandı. Buna göre Ocak ayında 25,95 TL’ye satılan 1 kiloluk çay paketi şimdi 30,95 TL’ye satılıyor. 2,5 kiloluk toz şeker ise yılbaşında 11,95 TL’ye satılırken Aralık ayı itibarıyla 14,45 TL’ye çıktı. Öte yandan bulgur ve pirinç fiyatları da yıl boyunca yükselişteydi. 2 kiloluk pirinç ise yılbaşında 14,95 TL’ye satılırken Aralık ayı itibarıyla 16,95 TL’ye satılıyor. 1 kilogramlık bulgur da Ocak ayında 5,45 TL’ye satılırken şimdi 7,75 TL’den satılıyor.