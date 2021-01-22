Market çalışma saatleri değişti mi? Hafta sonu kaça kadar açık?
Koronavirüs vaka sayılarındaki azalma kısıtlama ve yasaklarla birlikte market çalışma saatlerini de yeniden gündeme getirdi. Peki market çalışma saatleri değişti mi?
GÜNDEM 22.01.2021, 15:27
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İçişleri Bakanlığının 81 ilin valiliğine gönderdiği "Yeni Kısıtlama ve Tedbirler" konulu genelgeye göre marketler hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması süresinde belirli saatlerde hizmet veriyor.
Cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.
Vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasaplara ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek.
Yine aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.
Cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.
Vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasaplara ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek.
Yine aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.
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