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'Markale katliamının' 27. yıldönümü
2. Dünya Savaşından bu yana Avrupa'da gerçekleşmiş en kanlı saldırılardan biri, 5 Şubat 1994’te düzenlendi. Markale pazar yeri katliamında 68 Bosnalı müslüman hayatını kaybetti, 144 kişi yaralandı.
GÜNDEM 05.02.2021, 14:41
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1992-1995 yılları arasında modern tarihin en uzun kuşatması Bosna Hersek’te yaşandı. 5 Nisan 1992'de başlayan kuşatma tam 44 ay sürdü. Sırp birliklerinin Saraybosna Kuşatması sürerken sivillere yönelik en kanlı saldırılardan biri 5 Şubat 1994'te yaşandı.
Saldırı Markale pazarındaki saldırılardan sadece ilkiydi. Atılan havan topuyla, Markale pazar yerinde 68 sivil hayatını kaybetti, 144’ü yaralandı.
Sırp askerleri 18 ay sonra 28 Ağustos 1995'te bir kez daha hedef aldı pazar yerini. İkinci saldırıda 43 sivil hayatını kaybetti, 84’ü yaralandı.
Kuşatma boyunca Sırp birliklerinin saldırılarında şehre günde 300 ile 3 bin 500 arasında bomba düşüyordu. Bombardımanda 11 bin 541 kişi öldürüldü. Bunların bin 601'i çocuktu.
Markale katliamı dâhil Saraybosna'nın kuşatılması sırasında işlenen suçlar nedeniyle Bosna Sırp ordusu komutanı Stanislav Galiç müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi'nce müebbet hapis cezası alan eski Sırp siyasi lider Radovan Karaciç ile Sırp General Ratko Mladiç’e yüklenen suçlar arasında Markale katliamı da var.
Saldırı Markale pazarındaki saldırılardan sadece ilkiydi. Atılan havan topuyla, Markale pazar yerinde 68 sivil hayatını kaybetti, 144’ü yaralandı.
Sırp askerleri 18 ay sonra 28 Ağustos 1995'te bir kez daha hedef aldı pazar yerini. İkinci saldırıda 43 sivil hayatını kaybetti, 84’ü yaralandı.
Kuşatma boyunca Sırp birliklerinin saldırılarında şehre günde 300 ile 3 bin 500 arasında bomba düşüyordu. Bombardımanda 11 bin 541 kişi öldürüldü. Bunların bin 601'i çocuktu.
Markale katliamı dâhil Saraybosna'nın kuşatılması sırasında işlenen suçlar nedeniyle Bosna Sırp ordusu komutanı Stanislav Galiç müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi'nce müebbet hapis cezası alan eski Sırp siyasi lider Radovan Karaciç ile Sırp General Ratko Mladiç’e yüklenen suçlar arasında Markale katliamı da var.
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