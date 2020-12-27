Marius Sumudica: Hala yeni kontrat bekliyorum
Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Alanyaspor'u 3-1 yenen Gaziantep FK'nın teknik direktörü Marius Sumudica, sözleşmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.
GÜNDEM 27.12.2020, 17:31
Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Alanyaspor'u 3-1 yenen Gaziantep FK'nın teknik direktörü Marius Sumudica, galibiyeti hak ettiklerini söyledi.
Sumudica, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, galibiyetten dolayı oyuncularını tebrik etti.
"Çok önemli iki şey var. Birincisi oyuncularım gerçekten yürekle oynadılar. İkincisi benim gösterdiğim taktiklere saygı gösterdiler ve maçı kazandık. Rakibin topla oynama isteğini biliyorduk. Rakibin topla oynamasına izin verdik. Kontratağı bekledik ve bunu yaptık. Heralde şu ana kadar Alanyaspor'a 3 gol atan tek takım biziz. 24 maçtır rakip ağları sarsıyoruz. 2020'nin son maçıydı bu galibiyeti şehre ve taraftara armağan ediyoruz. Yeni yılda umarım bu galibiyet serisi devam eder.
Marius Sumudica, sözleşmesinin sezon sonunda biteceğini hatırlatarak, şunları kaydetti:
"Kulüpten hiçbir yönetici benle alakalı bir yeni kontrat teklifinde bulunmadı. Ben de hala bekliyorum. Benim beklentilerim var. Herkesin bilmesini isterim ki ben burada kalmak istiyorum. Burada gerçekten çok mutluyum."
Sumudica, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, galibiyetten dolayı oyuncularını tebrik etti.
"Çok önemli iki şey var. Birincisi oyuncularım gerçekten yürekle oynadılar. İkincisi benim gösterdiğim taktiklere saygı gösterdiler ve maçı kazandık. Rakibin topla oynama isteğini biliyorduk. Rakibin topla oynamasına izin verdik. Kontratağı bekledik ve bunu yaptık. Heralde şu ana kadar Alanyaspor'a 3 gol atan tek takım biziz. 24 maçtır rakip ağları sarsıyoruz. 2020'nin son maçıydı bu galibiyeti şehre ve taraftara armağan ediyoruz. Yeni yılda umarım bu galibiyet serisi devam eder.
Marius Sumudica, sözleşmesinin sezon sonunda biteceğini hatırlatarak, şunları kaydetti:
"Kulüpten hiçbir yönetici benle alakalı bir yeni kontrat teklifinde bulunmadı. Ben de hala bekliyorum. Benim beklentilerim var. Herkesin bilmesini isterim ki ben burada kalmak istiyorum. Burada gerçekten çok mutluyum."
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