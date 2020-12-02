Marius Sumudica ayrılıyor mu? Bomba açıklama

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, saha içindeki hareketleriyle olduğu kadar saha dışındaki sözleriyle de gündem oluşturmaya devam ediyor. Yeni Malatyaspor maçında kırmızı kartla oyundan atılan 49 yaşındaki teknik adam, Digi Sport kanalına telefonla bağlanarak Cluj'a gideceğine yönelik iddialara yanıt verdi. Sumudica, artık pahalı bir teknik direktör olduğunu ve Gaizantep'in kendisini hayal kırıklığına uğrattını söylerken şunları kaydetti:



"Ben dobra bir insanım. Şu anda Gaziantep'in sözleşmeli hocasıyım. Ancak burada bana başka bir seçeneği düşündürecek bazı şeyler yaşanıyor. Cluj, ciddiye alınması gereken bir kulüp. Asla asla dememelisiniz. Kupalar kazanmaya aç bir teknik direktörüm. Gaziantep iyi bir takım. Beşiktaş'ı yendik ve şu anda altıncı sıradayız. Fakat burada bundan daha fazlasını yapabilir miyim?

Şampiyonluk ve Avrupa kupaları için mücadele etmemiz çok zor. Benim futbol için söyleyeceğim daha çok şey var. Kupa için savaşmak istiyorum ve Cluj size bu fırsatı tanıyor. Bu hedef, yalnızca benim için değil, her teknik direktör için geçerli. Şu anda ucuz değil, pahalı bir hocayım. Dolayısıyla beni geri döndürmek istiyorlarsa ekstra şeyler yapmaları gerekir. Her ne kadar işin maddi boyutu benim için son sırada gelse de birkaç yıl önceki gibi kimsenin güzel gözleri için çalışıp yedi-sekiz ay sonra maaş almam.

Yıllar geçiyor ve ben Türkiye'de hiçbir başarı elde edemiyorum. Burada Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın başına geçmek zor. Bu kulüplerde değilseniz tatmin olmanız da zor. Gaziantep yönetiminden bana bu takımla başardıklarım adına biraz daha saygı göstermelerini istiyorum. Zira kulüp, bu açıdan beni hayal kırıklığına uğrattı. Onlardan kontratımı uzatmalarını beklerdim. Fakat belki de benimle mutlu değiller. Sözleşmemin bitmesine beş ay kaldı ve dolayısıyla herkesle görüşebilirim. Geleceğim hâlâ belirsiz.

2018 yazında Cluj Başkanı Marian Copilu ile görüşmüştüm. O zaman bana ya beni ya da Edi Iordanescu'yu seçecekleri söylenmişti. Daha sonrasındaysa hiç konuşmadık. Cluj'u gerçekten çalıştırmak istediğim için hayal kırıklığı yaşadım ama bu, onların kararı. Üç hafta önce yeniden görüşmeye başladık. Bana Dan Petrescu'nun Türkiye'den istediği bazı oyuncuları sordular. Aynı şekilde kulübün sahibi Nelutu Varga ile de mesajlaştık. Birbirimize maçlardan sonra tebriklerimizi iletiyoruz. Onunla güzel bir arkadaşlığım var."

