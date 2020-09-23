Mardin'de teröristlere yardım eden 2 kişiye gözaltı

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu terör örgütü ile işbirliği içinde olduğu ayrıca örgütün propagandasını yaptığı tespit edilen Artuklu ve Midyat ilçelerinde ikamet eden 2 şahsın yakalanması için operasyon düzenlendi. Midyat ilçesinde düzenlenen operasyonda örgüte finansman sağlayan A.A. isimli şahıs yardım ve yataklık suçundan gözaltına alınırken 1 adet ruhsatsız av tüfeğine de el konuldu.

Artuklu ilçesinde düzenlenen operasyonda ise terör örgütü propagandasını yapmak suçundan yakalama kaydı bulunan C.A. isimli şahıs da jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.



Öte yandan, yaklaşık bir hafta önce güvenlik güçlerince ikna edilerek teslim olan terörist, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.

İstihbarat Başkanlığı ve Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ikna edilerek 15 Eylül 2020 tarihinde Nusaybin 2'nci Hudut Tabur Komutanlığı bölgesinden silahsız, teçhizatsız bir şekilde teslim alınan ve adli işlemleri tamamlanan Fedakar Mardin kod adlı H.Ö. isimli teröristin, çıkarıldığı mahkemece silahlı terör örgütüne üye olma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

