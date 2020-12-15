Marcelo West Ham United'a transfer oluyor
Fransız ekibi Lyon'a sattığı ve burada iyi bir performans sergileyen Marcelo, Ham United'a transfer oluyor
GÜNDEM 15.12.2020, 21:46
İngiliz medyasından The Sun'ın haberine göre 33 yaşındaki stoper için West Ham United hala kararlı... Geçtiğimiz sezon Ocak ayında yaklaşık 30 milyon euro bitmesine çok yaklaşılan transfer son anda suya düşmüştü. Premier Lig ekibi ise transferden hala vazgeçmedi ve yaz aylarında transferi bonservissiz olarak bitirmek istiyor... Marcelo'nun Lyon'la olan sözleşmesi 2021 Haziranı'nda sona eriyor ve West Ham başarılı stopere Ocak ayında imza attırabilir. Bu durumda sözleşme sezon sonundan itibaren geçerli olacak...
Fransız ekibiyle bu sezon 13 maça çıkan Marcelo, bunların 10'unda sahaya ilk 11'de çıktı ve 90 dakika oynadı.
Fransız ekibiyle bu sezon 13 maça çıkan Marcelo, bunların 10'unda sahaya ilk 11'de çıktı ve 90 dakika oynadı.
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