Maraş’ın açılmasını yıllardır destekliyoruz

Haftalık basın toplantısında Mısır'da Müslüman Kardeşler Teşkilatı'na (İhvan) bağlı 15 kişinin idamı ile ilgili kararın katliam olduğunu ifade eden Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, KKTC'de yaşanan gelişmelere ilişkin ise, " Kapalı Maraş çoktan açılmalıydı. Biz bunu yıllardır söylüyoruz. Bu kadar zamandır harabeye döndü orası" dedi. Karamollaoğlu, Ermenistan'ın saldırgan tavrını terk edip işgal ettiği topraklardan çıkması gerektiğini de yineledi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Saadet Partisi yeni genel merkez binasında gerçekleşen ilk basın toplantısında Karamollaoğlu, ekonomi başta olmak üzere dış politika konularını değerlendirdi.

Yeni genel merkezlerini hazineden tek kuruş yardım almadan yaptıklarını vurgulayan Karamollaoğlu, yeni genel merkezde daha verimli çalışmalara imza atacaklarını söyledi. Karamollaoğlu, “Yeni genel merkezimizin mimari yapısı ‘elif’ şeklindedir. Elif bir başlangıçtır. Elif bir duruştur. Elif diklenmeden dik durmaktır. İnşallah yeni binamız da yeni bir başlangıcın işaret fişeği olacak. Yarım asırlık hareketimiz, bütün insanlığın kurtuluşu için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. İstanbul’un Fethi’nden, Sakarya’nın siperlerine, Kıbrıs Barış Harekâtı’ndan D-8’lere kadar uzanan şuur ile kurucu liderimiz merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızın gösterdiği hedeflere ulaşmak için elimizden gelen tüm gayreti ortaya koyacağız. Hedefe de ulaşacağız” ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu, Azerbaycan ile Ermenistan arasında devam eden gerginliğe dikkat çekerek, “Bölgemiz karıştırılmak isteniliyor. Bunu durdurmak için savaşı değil, barışı tercih etmeyi, çatışmayı değil, diyaloğu tercih etmeye hakkımız var. Ermenistan’ın Azerbaycan’a karşı yaptığı saldırılar bizi endişelendiriyor. Azerbaycan üzerine düşen görevi yerine getirdi. Eskiden karşılaştığı şaşkınlığı yaşamadı. Daha önce kaybettiği toprakları azimli bir şekilde geri alıyor. Barışın biran önce bu bölgede sağlanmasını istiyoruz. Ermenistan’ın işgal ettiği topraklardan çekilmesini istiyoruz. Bu toprakların Azerbaycan’ın olduğunu biliyoruz. Onun için ben Azerbaycan’ı tebrik ediyorum, Ermenistan’ın da yanlış yollara girmemesi konusunda uyarıyorum” diye konuştu.

Mısır’da Müslüman Kardeşler Teşkilatı’na (İhvan) bağlı 15 kişinin idamı ile ilgili de konuşan Karamollaoğlu, “Bu barışa vurulan bir darbe olarak kabul edilmelidir. Bu bir katliam tarzında idamdır. Bu ne Mısır’a ne de bölgeye fayda sağlamaz. Temennimiz; Mısır’da yaşanan bu acı hadisenin son olması, bir daha böyle bir hadise ile karşı karşıya kalmamamızdır. Bunun yanı sıra Suudi Arabistan’ın Türk mallarına yönelik ambargo kararının da tarihi bir hata olduğunu ifade etmek istiyorum. Üzüntü verici bir gelişme. Suriye, Yemen kan gölüne döndü. Asya’ya gittiğimizde Afganistan’da kriz bitmedi. Şimdi bunlar bitmeden ekonomik çatışmalar ortaya çıkarsa burada emelleri olan dış güçler bundan faydalanır” şeklinde konuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İslam’la ilgili çirkin sözlerine sert tepki gösteren Karamollaoğlu, “İslam barış dinidir, huzur dinidir. Macron’un çıkıp uzaktan gazel okuması sadece bilgisizliğinin veya kasıtlı tavrının bir işaretidir. İslam’a düzen vermeye çalışıyor. Be hey gafil, senin kendi memleketinde İslam’ı seçen çok insan oldu. Onların kitaplarına, onların fikirlerine bir bak. Bir devlet başkanı bu kadar cahil olamaz. Bu kadar kasıtlı davranamaz. Onlar inancı kendi menfaatleri için yeniden şekillendirmek isterler. İslam dürüstlük, fedakârlık demektir. Sahtekârlardan Müslüman olmaz. Biz bu lafları edenleri İslam’ı öğrenmeye davet ediyoruz” dedi.

KKTC’de yaşanan gelişmelere de değinen Karamollaoğlu, “Kapalı Maraş çoktan açılmalıydı. Biz bunu yıllardır söylüyoruz. Bu kadar zamandır harabeye döndü orası. Ümit ederim ki Kıbrıs’taki kardeşlerimiz bu meselenin üstesinden gelirler ve bu durum sağduyulu seçimlerin yapılmasına engel olmaz” ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu, 1-7 Ekim Din Görevlileri Haftası’nda din görevliler gününü tebrik ederek, konuşmasına devam etti: “Din görevlilerine çok büyük görev düşüyor. Toplumu manevi değerlerle ihya etmek, insanları birbiriyle barışık hale getirmek, problemleri çözmek ancak onların ciddi çalışmalarıyla gerçekleşebilir. Din görevlisi Hakk’ın tarafında durmalıdır. Din görevlisi adaletin tarafı olmalıdır. Din görevlisi, yolsuzluğa, rüşvete pirim veremez. Adaletsizliği övemez. Onun için kutuplaşmaktan vazgeçmeliyiz. Birisine tebliğde bulunacaksak anlayacağı üslupta yanıt vereceğiz. Elbette itiraz edeceğimiz hususlar olacak ama bunlar bir üslupta olması gerekiyor. Dürüstlük olmadan güven tesis edilemez. Din görevlilerinin üzerine düşen vazife, inançlarının temel prensiplerini topluma aşılayabilmek için gayret göstermektir.”

Son dönemde çok farklı gelişmelere şahitlik ettiklerini söyleyen Karamollaoğlu, “Helikopterden atıldığı iddia edilen köylüler. Milletvekili şoförü tarafından ezilen güvenlik görevlisi, daha da garibi hadiseden sonra önümüze çıkanı ‘ezer geçeriz’ kabilinden yapılan açıklamalar. ‘Biz iktidarız, kim bize kaide koyar, biz kaide ve kuralları koyarız’ mantığı ülkeyi kargaşaya götürüyor. İktidardan yana değilsen yaşama hakkın tehlikede. Bunun süratle değişmesi gerekiyor. Adalet olmadan bir ülkede huzur olmaz. ‘Adaleti sağlarsak teröristler bundan faydalanır’ diyorlar. Bu söylenecek en yanlış sözdür. Teröristler adaletten yararlanarak terörü sürdüremez. Tam tersi adalet terörün önüne geçer. Mantık ters oldu mu yanlışı doğru göstermeye çalışırlar. Adalet mülkün temelidir. Sen kim oluyorsun da; devleti yönetme hakkı eline geçince, ‘hayır, benim gibi düşünmüyorsan tepene yumruğu indiririm, arabayla ezer geçerim’ diyeceksin. Allah’tan kork. Bu mantık terör mantığıdır. Devleti yönetenler dikkat etmek zorundalar. Hukuka riayet etmek zorundalar. Başka türlü hukuk sağlanamaz” değerlendirmesinde bulundu.

Karamollaoğlu, ekonominin her geçen gün sıkıntılı bir sürecin içine girdiğinin altını çizerek, “Hükümetin bu konudaki tavrı çok acayip. Hükümet çarşıya, esnafa, tüketicinin haline bakmıyor. TÜİK diye bir kurum var onun rakamlarıyla milleti avutmaya çalışıyor. Böyle olmaz. Ben dolara da bakmam diyor, sen bakmasın ama piyasanın canı yanıyor dolardan dolayı. TÜİK rakamlarla oynayarak kötüye giden durumu iyeye döndüremez. İşte TÜİK, tüketici fiyatları Eylül ayında yüzde 0.97, yıllık olarak da yüzde 11.75 arttı olarak hesaplamış. Hakikaten hangi marketlere gidiyorlar söylesinler alışverişi oradan yapalım. Market ve pazar fiyatları TÜİK verilerini doğrulamıyor. Zam gelmeyen hiçbir şey kalmadı” ifadelerini kullandı.

Besici ve süt üreticilerinin karşılaştıkları sıkıntılara dikkat çeken Karamollaoğlu, “Girdi fiyatları aldı başını gidiyor. Yem fiyatları akıl almaz bir şekilde artmış. Ama satış fiyatlarına, süt fiyatlarına gelince bugün süt fiyatının çok yüksek olmasına rağmen besiciyi kurtarmıyor. Yem, mazot, elektrik, ilaç fiyatları son dönemlerde yüzde 50 civarında artmış gözüküyor. Ama buna rağmen karkas kesim fiyatları maalesef düşüyor. Tabii, bunun bir kısmı dışarıdan gelen daha ucuz ve kalitesiz etle izah edilebiliyor. Ama bunun getireceği fiyat tepkisi, eskiyi aratır mahiyette olur. Bunu kimse unutmamalı. Besici kilosunu 38 liraya mal ettiği eti 32 ile 33 lira arasında satıyor. Böyle devam etmesi mümkün değildir. Besici bu işten vazgeçer. Vazgeçtiği zaman dışarıdan gelen et bunlara rahmet okutur. Ekonomi bir denge işidir. Besici baktığı hayvandan bir gelir elde etmesi gerekir ki, hayatına devam etsin. Ama öbür tarafta piyasaya bakıyorsunuz, zaten geçim sıkıntısı var. Süt fiyatları görünenin çok üstünde gözüküyor. Besici de can çekişiyor. Niye, çünkü geliri düşük. Üretici ürettiği maldan muhakkak kar etmelidir. Ekonomi demek bu dengeyi korumak demektir. Ama ben dolara bakmam derseniz bunu koruyamazsınız. Çünkü ithal ettiğiniz her mal tüketimin içine giriyor. Bu mantıkla bir yere gidilmez” şeklinde konuştu.

Açıklanan Sayıştay Raporları’nda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile ilgili verilere dikkat çeken Karamollaoğlu, şunları söyledi: “Bütün kısıtlamalara rağmen Sayıştay raporları söylediklerimizi teyit ediyor. Sayıştay’ın Cumhurbaşkanlığı Denetim Raporu’na göre, Beştepe Külliyesi’nin günlük masrafı tam tamına 10 Milyon Türk Lirası. 2017’de ‘mal ve hizmet alım’ giderleri 156 milyon TL iken bu rakam 2018’de 428 milyon TL’yi yakaladı. 2019’da bu kalem katlanarak arttı ve tam 1 milyar 778 milyon 798 bin TL oldu. Allah’tan korkun! Kendi rakamlarınıza göre, 4 milyon işsizin olduğu, 10 milyon insanın çalışıp geçinemediği bir ülkedeyiz. Sonra bakıyor ki, bazı otoyol geçişlerinden vergi bile alınmamış. Hele bizim yaptırdığımız yeni köprüler, tüneller akıl almaz fiyatlarla yapılıyor. İşte, Çanakkale Köprüsü için en yoğun olduğu zamanda 14 bin araç geçecek deniliyor. Ama siz köprü yapacaksanız, 45 bin araç geçişi vereceksiniz. Emin olun bu haramdır. Bu Zafer Havalimanı’na benziyor. Siz yokluğun içinde bu israfı nasıl izah ederseniz. Nasıl anlatırsınız. Bunun adına da nasıl hizmet dersiniz. Emin olun, ne yapacağımıza ne diyeceğimize şaşırıp kaldık.”