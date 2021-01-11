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Maradona'nın ölümüne ilişkin yeni iddia!
Maradona'nın ölümüne ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı. Arjantin basını Maradona'nın son ameliyatını yapan doktoru Leopoldo Luque'ya Maradona'nın imzası taklit etmekle suçluyor.
GÜNDEM 11.01.2021, 16:33
Maradona'nın ölümüne ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı. Diego Maradona'nın ülkesinde çıkan haberlerde ünlü futbolcunun imzasını taklit ettiği iddia edilen doktor Leopoldo Luque'ye ait olduğu iddia edilen imzalı belgeler ortaya çıktı. Belgeler, Arjantin medyasında tarafından yayınlandı.
Bir kişinin kliniğe tıbbi kayıtlarının kopyasını Leopolda Luque'a göndermesini isteyen imzalı bir mektup getirildiği bildirildi.
Aynı isteği içeren bir diğer mektup ise birkaç imzaya sahip ve üçüncü mektupta Diego'nun diğerleriyle birlikte bir imzası olan taranmış bir kopyasının olduğu aktarıldı.
Kasım ayında Maradona'nın ölümünü soruşturan savcılar el yazısı uzmanları ile birlikte çalışarak bir sonuca ulaşmaya çalışıyor.
Doktor Luque, Maradona'nın imzasını taklit etmesi suçlaması karşısında olanların büyük haksızlık olduğunu dile getirerek tüm suçlamaları reddetti.
Bir kişinin kliniğe tıbbi kayıtlarının kopyasını Leopolda Luque'a göndermesini isteyen imzalı bir mektup getirildiği bildirildi.
Aynı isteği içeren bir diğer mektup ise birkaç imzaya sahip ve üçüncü mektupta Diego'nun diğerleriyle birlikte bir imzası olan taranmış bir kopyasının olduğu aktarıldı.
Kasım ayında Maradona'nın ölümünü soruşturan savcılar el yazısı uzmanları ile birlikte çalışarak bir sonuca ulaşmaya çalışıyor.
Doktor Luque, Maradona'nın imzasını taklit etmesi suçlaması karşısında olanların büyük haksızlık olduğunu dile getirerek tüm suçlamaları reddetti.
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