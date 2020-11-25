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Son Dakika

Maradona öldü mü? Maradona kimdir?

Son dakika... Dünya futbolcunun efsane isimlerinden olan Diego Armando Maradona öldü mü? Arjantin ve dünya futbolunun unutulmaz ismi Maradona kimdir? Hangi başarıları var?

GÜNDEM 25.11.2020, 19:50
Maradona öldü mü? Maradona kimdir?
Diego Armando Maradona öldü mü? Arjantin medyasından gelen Son dakika haberine göre Diego Armando Maradona'nın vefat ettiği açıklandı. Arjantin Milli Takımı'nın ve Dünya futbolunun en çok bilinen takip edilen ve sevilen futbolcularından olan Maradona'nın kalp krizi sebebiyle yaşamını yitirdiği açıklandı.
Diego Armando Maradona öldü mü? sorularının artmasının ardından Arjantin Futbol Federasyonu da bir açıklama yaparak haberi doğruladı. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Diego Armando Maradona'nun hayatını kaybettiği bilgisi verildi.

1960 doğumlu olann 60 yaşındaki efsane anemi ve depresyon nedeniyle tedavi görüyordu. Hastanede beyin damarında oluşan pıhtı nedeniyle acil ameliyata kaldırılan Maradona'nın Kalp krizi sebebiyle öldüğü belirtildi.

FIFA 20. Yüzyılın Oyuncusu ödülü alan Maradona'nın bu ve buna benzer birçok başarısı var. 
Ayrıntılar birazdan...
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