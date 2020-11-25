Maradona için 3 günlük ulusal yas ilan edildi
Arjantin, efsane oyuncusu Diego Maradona'nın vefatı nedeniyle 3 günlük ulusal yas ilan etti.
GÜNDEM 25.11.2020, 21:51
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Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, Maradona'nın ölümü dolayısıyla ülkede 3 gün ulusal yas ilan edeceği ve Cuma gününe kadar olan programlarını iptal ettiği belirtildi.
"Bizi dünyadaki en yüksek seviyeye çıkardın. Bizi fazlasıyla mutlu ettin. En iyisi sendin. Başarıların için teşekkürler Diego, seni ömür boyu özleyeceğiz."
Nos llevaste a lo más alto del mundo. Nos hiciste inmensamente felices. Fuiste el más grande de todos.Gracias por haber existido, Diego. Te vamos a extrañar toda la vida. pic. twitter.com/pAf38sRlGC
— Alberto Fernández (@alferdez) November 25, 2020
Nos llevaste a lo más alto del mundo. Nos hiciste inmensamente felices. Fuiste el más grande de todos.Gracias por haber existido, Diego. Te vamos a extrañar toda la vida. pic. twitter.com/pAf38sRlGC — Alberto Fernández (@alferdez) November 25, 2020
"Bizi dünyadaki en yüksek seviyeye çıkardın. Bizi fazlasıyla mutlu ettin. En iyisi sendin. Başarıların için teşekkürler Diego, seni ömür boyu özleyeceğiz."
Nos llevaste a lo más alto del mundo. Nos hiciste inmensamente felices. Fuiste el más grande de todos.Gracias por haber existido, Diego. Te vamos a extrañar toda la vida. pic. twitter.com/pAf38sRlGC
— Alberto Fernández (@alferdez) November 25, 2020
Nos llevaste a lo más alto del mundo. Nos hiciste inmensamente felices. Fuiste el más grande de todos.Gracias por haber existido, Diego. Te vamos a extrañar toda la vida. pic. twitter.com/pAf38sRlGC — Alberto Fernández (@alferdez) November 25, 2020
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