Mansur Yavaş'tan Meral Akşener'e ziyaret

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş parti genel merkezinde bir araya geldi.

İYİ Parti tarafından yapılan açıklamada, Yavaş'ın Akşener'e nezaket ziyaretinde bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

