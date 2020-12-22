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Mansur Yavaş'tan Meral Akşener'e ziyaret
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i parti genel merkezinde ziyaret ederek görüştü.
GÜNDEM 22.12.2020, 18:49
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş parti genel merkezinde bir araya geldi.
İYİ Parti tarafından yapılan açıklamada, Yavaş'ın Akşener'e nezaket ziyaretinde bulunduğu bilgisi paylaşıldı.
İYİ Parti tarafından yapılan açıklamada, Yavaş'ın Akşener'e nezaket ziyaretinde bulunduğu bilgisi paylaşıldı.
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