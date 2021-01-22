Mansur Yavaş'tan EYT sürprizi! Seçimde verdiği sözü yerine getirecek

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından seçim sürecinden önce söz verdiği vaadini yerine getirileceğini açıkladı.

Emeklilikte Yaşa Takılanların (EYT) yanında olacaklarına dair söz verdiklerini hatırlatan ve Twitter'dan EYT paylaşımı yapan Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

"Seçimden önce EYT'li hemşehrilerimizin yanında olacağımıza söz vermiştik. Genel Sağlık Sigorta primlerini yapılandırmayan ve Ankara'da yaşayıp belediyemize başvuranların GSS primlerini, yeni kararname çıkana kadar ödemeye başlıyoruz. Daima yanınızda olacağız.



Seçimden önce EYT'li hemşehrilerimizin yanında olacağımıza söz vermiştik.Genel Sağlık Sigorta primlerini yapılandırmayan ve Ankara'da yaşayıp belediyemize başvuranların GSS primlerini, yeni kararname çıkana kadar ödemeye başlıyoruz.Daima yanınızda olacağız. pic.twitter.com/IUar4wP7Ef

— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) January 21, 2021





Seçimden önce EYT'li hemşehrilerimizin yanında olacağımıza söz vermiştik.Genel Sağlık Sigorta primlerini yapılandırmayan ve Ankara'da yaşayıp belediyemize başvuranların GSS primlerini, yeni kararname çıkana kadar ödemeye başlıyoruz.Daima yanınızda olacağız. pic.twitter.com/IUar4wP7Ef pushfn('ads'); — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) January 21, 2021

