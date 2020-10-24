Mansur Yavaş'tan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Üzüldüm
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, koronavirüs testi pozitif çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu geçmiş olsun dileklerini iletti.
GÜNDEM 24.10.2020, 12:37
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi. İBB Sözcüsü Murat Ongun, İmamoğlu'nun tedavisinin hastanede devam ettiği sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Ekrem İmamoğlu'nun testinin pozitif çıkmasının ardından siyasiler geçmiş olsun mesajları paylaştı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da sosyal medya platformu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İmamoğlu'na geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Mansur Yavaş, Twitter hesabından şunları yazdı: "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun Covid-19 testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrendim. Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bir an evvel sağlığına kavuşmasını diliyorum. Bu zor günleri dayanışma içinde aşacak, birlikte başaracağız."
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız @ekrem_imamoglu'nun Covid-19 testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrendim. Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bir an evvel sağlığına kavuşmasını diliyorum. Bu zor günleri dayanışma içinde aşacak, birlikte başaracağız. pic.twitter.com/AZC7TirKF7
— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) October 24, 2020
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız @ekrem_imamoglu'nun Covid-19 testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrendim. Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bir an evvel sağlığına kavuşmasını diliyorum. Bu zor günleri dayanışma içinde aşacak, birlikte başaracağız. pic.twitter.com/AZC7TirKF7 — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) October 24, 2020
Mansur Yavaş, Twitter hesabından şunları yazdı: "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun Covid-19 testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrendim. Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bir an evvel sağlığına kavuşmasını diliyorum. Bu zor günleri dayanışma içinde aşacak, birlikte başaracağız."
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız @ekrem_imamoglu'nun Covid-19 testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrendim. Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bir an evvel sağlığına kavuşmasını diliyorum. Bu zor günleri dayanışma içinde aşacak, birlikte başaracağız. pic.twitter.com/AZC7TirKF7
— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) October 24, 2020
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız @ekrem_imamoglu'nun Covid-19 testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrendim. Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bir an evvel sağlığına kavuşmasını diliyorum. Bu zor günleri dayanışma içinde aşacak, birlikte başaracağız. pic.twitter.com/AZC7TirKF7 — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) October 24, 2020
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