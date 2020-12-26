Reklam

Son Dakika

Mansur Yavaş: Temelli semtinin 20 yıllık su hasreti sona erdi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, yaklaşık 20 yıldır su sorunu yaşayan Temelli semtini sağlıklı, temiz ve kaliteli içme suyuna kavuşturdu.

GÜNDEM 26.12.2020, 09:37
Mansur Yavaş: Temelli semtinin 20 yıllık su hasreti sona erdi
Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, yaklaşık 20 yıldır su sorunu yaşayan Temelli semtini sağlıklı, temiz ve kaliteli içme suyuna kavuşturdu. Temelli’de yatırım atağı başlatan ASKİ’nin çalışmalarını tamamladığını sosyal medya hesapları üzerinden duyuran Başkan Mansur Yavaş, “Türkiye’nin başkentinde Temelli semtimize yaklaşık 20 yıldır asitli su veriliyordu. Semt merkezimize 66 bin 638 metre şebeke hattı döşeyip, 1 terfi merkezi ve 5 içme suyu deposu yaparak vatandaşımızı temel insan hakkı olan temiz suya kavuşturduk” dedi.
ASKİ Genel Müdürlüğü, Polatlı ilçesine bağlı bir belde iken 2008 yılında Ankara’nın Sincan ilçesine bağlanan Temelli semti için yatırım atağı başlattı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yıllardır içme suyu ihtiyacı, Bacı Köyü’ndeki 4 kuyudan karşılanan Temelli’nin su sorununun çözümü için ASKİ’yi görevlendirdi. Temelli semtinde gerçekleştirilen çalışmaları sosyal medya hesaplarından duyuran Başkan Yavaş, “Türkiye’nin başkentinde Temelli semtimize yaklaşık 20 yıldır asitli su veriliyordu. Semt merkezimize 66 bin 638 metre şebeke hattı döşeyip, 1 terfi merkezi ve 5 içme suyu deposu yaparak vatandaşımızı temel insan hakkı olan temiz suya kavuşturduk” dedi.
Temelli’de yapılan çalışmaları yerinde denetleyen ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Temelli semt merkezinde yapılan 66 bin 638 metrelik hat imalatı sayesinde Alcı Mahallesi üst kotları başta olmak üzere Ihlamurkent, Hürriyet, Gazi, Cumhuriyet ve İstiklal Mahallelerinin de temiz sudan faydalanacağını ifade etti. Öztürk, yaklaşık 20 yıl sonra temiz ve sağlıklı içme suyuna kavuşan Temelli merkezinde 588 abonenin bağlantısının yapıldığını, kalan abone sayısının ise 100 olduğunu açıkladı.
Alcı Mahallesi’ne 6 gruplu 1 terfi merkezi yapıldığını da belirten Öztürk, tamamlanan “Temelli İçme Suyu Arıtma Tesisi İkmali Yapım İşi” kapsamında Türk Şerefli Barajı’nda bulunan ham suyun arıtılarak, iletim hatlarına aktarıldığını sözlerine ekledi.
Arıtma tesisinin saniyede 240 litre olan kapasitesinin 2 yeni tank yerinin eklenmesi ile saniyede 320 litreye çıkarılacağını vurgulayan Öztürk, Temelli merkezine terfi merkezinin hemen yanında bulunan 7 bin 500 metreküp kapasiteli depodan su verileceğini de ifade etti.
ASKİ’nin çalışmalarını yakından takip eden Temelli beldesi eski Belediye Başkanı Alaattin Türkoğlu da bölgede 1999-2009 yılları arasında 10 yıl boyunca belediye başkanlığı yaptığını hatırlatarak, “Benim dönemimde Temelli’nin 1/1000’lik ve 1/5000’lik su kanalizasyon projeleri tamamen yapıldı. Hisarlıkaya mevkiinden cazibeyle su getirtmiştim ama sonrasında Temelli’de içilebilir ve kullanılabilir su olmadı” dedi. Türkoğlu, şöyle konuştu:
“O dönem ASKİ’nin vurduğu 200 metrelik bir kuyudan içilemez, asitli bir su Temelli’ye verildi. Halk bu durumdan oldukça şikâyetçiydi. Geçmiş dönemlerde Temelli cezalandırıldı. Mansur Başkanımızın seçimi kazanmasıyla beraber biz durumu kendisine ve ASKİ Genel Müdürümüze anlattık. Şu an yapılan hizmet çok büyük bir hizmet. Artık Temelli’de su sorunu diye bir şey kalmayacak. Temelli halkı adına Başkan Yavaş’a çok teşekkür ediyorum.”
Temelli’de yaşayan vatandaşlardan Fevzi Yıldırım “Allah yapanlardan razı olsun” derken, Abdullah Yücetürk, şu değerlendirmelerde bulundu:
“Temelli’nin altyapısı için yıllardır mücadele veriyoruz ancak bu konu için ulaştığımız kişiler ya bizi kandırdı ya da işi savsakladı. Sağ olsun ilk kazı makinesi Başkan Yavaş ile buraya indirildi. 18-20 yıldır Temelli halkına ne yazık ki tuzlu su içirdiler. Abdest dahi alınamıyordu. Allah’a çok şükür bugün musluklarımızdan suyumuz akıyor. Kadınlar rahatlıkla bulaşık yıkayabiliyor, çayımızı demleyebiliyoruz. Allah Mansur Yavaş ve yol arkadaşlarından razı olsun, su gibi ömürleri olsun.”
2004-2009 yılları arasında Belediye Meclis üyeliği yaptığını söyleyen Mesut Şen ise düşüncelerini, “Temelli’nin çözülemeyen su sorunu kökten çözüldü. 6 ay önce de asbestli borular tamamen değiştirilmişti. 10 günden beri musluktan akan suyumuz içilebilir vaziyette” sözleriyle dile getirdi.
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 26 Aralık 2020
İmsak 03:20
Güneş 05:20
Öğle 13:03
İkindi 17:03
Akşam 20:36
Yatsı 22:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 14 27
2. Galatasaray 13 26
3. Fenerbahçe 14 26
4. Beşiktaş 13 25
5. Gaziantep FK 13 24
6. Hatayspor 13 21
7. Karagümrük 13 20
8. Malatyaspor 13 20
9. Trabzonspor 14 20
10. Konyaspor 13 18
11. Göztepe 14 18
12. Rizespor 13 18
13. Kasımpaşa 14 18
14. Sivasspor 13 17
15. Antalyaspor 14 17
16. Başakşehir 13 15
17. Denizlispor 13 12
18. Gençlerbirliği 13 12
19. Kayserispor 13 10
20. Ankaragücü 13 9
21. Erzurumspor 14 9
Takımlar O P
1. Altay 15 29
2. Giresunspor 15 29
3. Ankara Keçiörengücü 15 27
4. Samsunspor 15 27
5. Tuzlaspor 14 27
6. Altınordu 15 27
7. Adana Demirspor 14 25
8. İstanbulspor 13 22
9. Bursaspor 15 21
10. Bandırmaspor 15 18
11. Menemen Belediyespor 15 18
12. Ümraniye 16 17
13. Balıkesirspor 14 15
14. Boluspor 14 13
15. Akhisar Bld.Spor 14 13
16. Adanaspor 12 12
17. Ankaraspor 14 9
18. Eskişehirspor 15 3
Takımlar O P
1. Liverpool 14 31
2. Leicester City 14 27
3. M. United 13 26
4. Everton 14 26
5. Chelsea 14 25
6. Tottenham 14 25
7. Southampton 14 24
8. Man City 13 23
9. Aston Villa 12 22
10. West Ham 14 21
11. Wolverhampton 14 20
12. Newcastle 13 18
13. Crystal Palace 14 18
14. Leeds United 14 17
15. Arsenal 14 14
16. Burnley 13 13
17. Brighton 14 12
18. Fulham 14 10
19. West Bromwich 14 7
20. Sheffield United 14 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 13 32
2. Real Madrid 15 32
3. Real Sociedad 16 26
4. Villarreal 15 26
5. Barcelona 14 24
6. Sevilla 13 23
7. Granada 14 21
8. Celta de Vigo 15 20
9. Real Betis 15 19
10. Athletic Bilbao 15 18
11. Cádiz 15 18
12. Getafe 14 17
13. Deportivo Alaves 15 17
14. Valencia 15 15
15. Levante 14 15
16. Elche 13 15
17. Eibar 15 15
18. Real Valladolid 15 14
19. Osasuna 14 12
20. Huesca 15 12