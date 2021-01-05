Mansur Yavaş kademeli su faturası uygulamasını önerecek
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, su israfının önüne geçmek için “Kademeli Su Faturası” uygulamasını hayata geçirmeye hazırlanıyor.
GÜNDEM 05.01.2021, 18:08
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, 10 metreküp ve üzeri su kullanımında birim fiyatının 7,5 liraya, 15 metreküp üzeri su tüketimi için de 9 liraya yükseltilmesi teklifine Meclis üyelerinden destek isteyeceği bildirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, dünyada yaşanan kuraklık ve küresel ısınmanın etkilerinin Türkiye'de de kendini gösterdiği belirtilerek yağışların az olması nedeniyle barajlardaki doluluk oranlarının düştüğü vurgulandı.
Kent genelinde su israfının önüne geçmek için Yavaş'ın çeşitli formüller üzerinde çalıştığı işaret edilen açıklamada, "Başkan Yavaş, 11 Ocak'ta toplanacak Büyükşehir Belediye Meclisine kademeli su faturası uygulamasına geçilmesine ilişkin hazırlanan Başkanlık yazısını sunacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile iklimle mücadele konusunda faaliyet gösteren birçok sivil toplum kuruluşu tarafından da desteklenen kademeli tarife uygulaması Mecliste oylanacak." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, Mansur Yavaş'ın Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı'nda ASKİ Genel Müdürlüğünce Ankara'da kayıtlı bulunan konut tipi aboneliklerde yapılan tüketim kademe incelemesi hakkındaki istatistiki raporla ilgili bilgi verip üyelerden destek talep edeceği aktarıldı.
Kademeli tarifenin Mecliste kabul edilmesi halinde 10 metreküpe kadar kullanılacak suyun birim fiyatında değişim olmayacağına değinilen açıklamada, 10 metreküp ve üzeri su kullanımında birim fiyatın 7,5 liraya, 15 metreküp üzeri su tüketimi için birim fiyatın 9 liraya yükseltileceği aktarıldı.
Açıklamada ayrıca sosyal yardım alan aileler için de suyun metreküp birim fiyatının 1 liraya düşürüleceği bildirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, dünyada yaşanan kuraklık ve küresel ısınmanın etkilerinin Türkiye'de de kendini gösterdiği belirtilerek yağışların az olması nedeniyle barajlardaki doluluk oranlarının düştüğü vurgulandı.
Kent genelinde su israfının önüne geçmek için Yavaş'ın çeşitli formüller üzerinde çalıştığı işaret edilen açıklamada, "Başkan Yavaş, 11 Ocak'ta toplanacak Büyükşehir Belediye Meclisine kademeli su faturası uygulamasına geçilmesine ilişkin hazırlanan Başkanlık yazısını sunacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile iklimle mücadele konusunda faaliyet gösteren birçok sivil toplum kuruluşu tarafından da desteklenen kademeli tarife uygulaması Mecliste oylanacak." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, Mansur Yavaş'ın Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı'nda ASKİ Genel Müdürlüğünce Ankara'da kayıtlı bulunan konut tipi aboneliklerde yapılan tüketim kademe incelemesi hakkındaki istatistiki raporla ilgili bilgi verip üyelerden destek talep edeceği aktarıldı.
Kademeli tarifenin Mecliste kabul edilmesi halinde 10 metreküpe kadar kullanılacak suyun birim fiyatında değişim olmayacağına değinilen açıklamada, 10 metreküp ve üzeri su kullanımında birim fiyatın 7,5 liraya, 15 metreküp üzeri su tüketimi için birim fiyatın 9 liraya yükseltileceği aktarıldı.
Açıklamada ayrıca sosyal yardım alan aileler için de suyun metreküp birim fiyatının 1 liraya düşürüleceği bildirildi.
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