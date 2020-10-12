Mansur Yavaş ile villada görüşen AK Partili başkanın ipi çekildi
Mansur Yavaş ile villada görüşen AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'ın ipi çekilirken kongre takvimi de değişti.
GÜNDEM 12.10.2020, 08:35
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Hürriyet yazarı Nuray Babacan, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan’ın beraberinde il başkan yardımcısıyla birlikte, Beysukent’te bir villada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’la yaptığı görüşme sonrasında belirlenen kongre takvimi bir anda değiştirildiğini söyledi.
Nuray Babacan bugünkü, "Başkentte ince hesaplar! Villa buluşması ipi kopardı" başlıklı yazısında şu kulisleri aktardı:
Partinin gençlik kollarından yetişen Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan’ın, beraberinde il başkan yardımcısıyla birlikte, Beysukent’te bir villada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’la yaptığı görüşme, kulislerde bir süreden beri konuşuluyor.
AK Parti kurmayları, bu görüşmenin resmi mekânlarda kamuoyuyla paylaşılarak yapılması yerine, bir işinsanının ofisinde gerçekleşmesinin yarattığı rahatsızlıktan söz ediyorlar. Buluşmayı, iş insanı olan bu siyasilerin, Ankara Belediyesi’yle iş yapma çabası olarak nitelendirenler de var.
İşte ne olduysa bu görüşmenin sosyal medyaya düşmesinden sonra oluyor. Ankara için belirlenen kongre takvimi bir anda değişiyor. Tüm ilçe kongreleri erteleniyor. Çünkü yeni il başkanı ve çalışacağı ilçe başkanları bir bütün olarak hesaba katıldığı için süreç donduruluyor. Dosya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önüne gidiyor. Şimdi Ankara’nın AK Parti il yönetiminin sil baştan yenilenmesi bekleniyor.
Nuray Babacan bugünkü, "Başkentte ince hesaplar! Villa buluşması ipi kopardı" başlıklı yazısında şu kulisleri aktardı:
Partinin gençlik kollarından yetişen Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan’ın, beraberinde il başkan yardımcısıyla birlikte, Beysukent’te bir villada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’la yaptığı görüşme, kulislerde bir süreden beri konuşuluyor.
AK Parti kurmayları, bu görüşmenin resmi mekânlarda kamuoyuyla paylaşılarak yapılması yerine, bir işinsanının ofisinde gerçekleşmesinin yarattığı rahatsızlıktan söz ediyorlar. Buluşmayı, iş insanı olan bu siyasilerin, Ankara Belediyesi’yle iş yapma çabası olarak nitelendirenler de var.
İşte ne olduysa bu görüşmenin sosyal medyaya düşmesinden sonra oluyor. Ankara için belirlenen kongre takvimi bir anda değişiyor. Tüm ilçe kongreleri erteleniyor. Çünkü yeni il başkanı ve çalışacağı ilçe başkanları bir bütün olarak hesaba katıldığı için süreç donduruluyor. Dosya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önüne gidiyor. Şimdi Ankara’nın AK Parti il yönetiminin sil baştan yenilenmesi bekleniyor.
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