Mansur Yavaş: En az 3100 TL olacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından belediye çalışanlarının maaşına ilişkin açıklama yaparak "Yılbaşıyla birlikte belediyemizde görevli mesai arkadaşlarımızın maaşının en az 3100 TL olmasına karar verdik.Tüm çalışma arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ediyor, aldığımız kararın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

