Mansur Yavaş duyurdu: 35 farklı meydanda ücretsiz internet verilecek

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada 35 farklı meydanda ücretsiz WİFİ hizmeti vereceklerini açıkladı.

Mansur Yavaş, şu ifadeleri kullandı:



"İnternete erişim hakkının, temel bir insan hakkı olduğuna inanıyor; bu hakka sonsuz saygı duyuyoruz. 35 farklı meydanda 2.362.000 m²'lik alana ücretsiz Wİ-Fi hizmeti vereceğiz. Yıl sonuna kadar ise 10 milyon m²'lik alana ücretsiz internet sağlayacağız."

