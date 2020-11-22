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Mansur Yavaş, Ankara'da otobüs ve metroların sefer saatlerini açıkladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında yayımladığı genelgeye uygun olarak kentteki yeni otobüs ve metro saatlerini açıkladı.

GÜNDEM 22.11.2020, 19:58
Mansur Yavaş, Ankara'da otobüs ve metroların sefer saatlerini açıkladı
Yavaş, "Değerli hemşehrilerim; Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle otobüs ve metro hareket saatlerimizi düzenledik. Yasağa bağlı Metro ve ANKARAY’ın çalışmayacağı saatlerde semtlerden merkeze veya metro istasyonlarına ring servisi hizmeti veriyoruz'' dedi.

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