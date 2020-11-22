Mansur Yavaş, Ankara'da otobüs ve metroların sefer saatlerini açıkladı

Yavaş, "Değerli hemşehrilerim; Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle otobüs ve metro hareket saatlerimizi düzenledik. Yasağa bağlı Metro ve ANKARAY’ın çalışmayacağı saatlerde semtlerden merkeze veya metro istasyonlarına ring servisi hizmeti veriyoruz'' dedi.



