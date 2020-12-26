Mansur Yavaş, 2021 yılı asgari ücret miktarını açıkladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediye çalışanlarına ödenecek en düşük ücreti açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Yavaş şu ifadeleri kullandı;



Yılbaşıyla birlikte belediyemizde görevli mesai arkadaşlarımızın maaşının en az 3100 TL olmasına karar verdik.Tüm çalışma arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ediyor, aldığımız kararın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. #AsgariÜcret3100TL pic.twitter.com/CNer1dXk0m

— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) December 26, 2020



“Yılbaşıyla birlikte belediyemizde görevli mesai arkadaşlarımızın maaşının en az 3100 TL olmasına karar verdik. Tüm çalışma arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ediyor, aldığımız kararın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum”

Yılbaşıyla birlikte belediyemizde görevli mesai arkadaşlarımızın maaşının en az 3100 TL olmasına karar verdik.Tüm çalışma arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ediyor, aldığımız kararın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. #AsgariÜcret3100TL pic.twitter.com/CNer1dXk0m — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) December 26, 2020

