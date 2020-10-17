Manisa'da maden şirketinin müdürü bıçaklanarak öldürüldü

Özel bir maden şirketinin işletme müdürü olan maden mühendisi 43 yaşındaki Tuncay Çelik, Turgutalp Mahallesi Kozanlı Caddesi Demirkent Sitesi'nde büro olarak kullandığı evinin zemin katında 27 yaşındaki G.A. ile görüştü.

İşe alım görüşmesi yapıldığı sırada ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine G.A, bıçakla Çelik'i yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Göğsünden yaralanarak Soma Devlet Hastanesine kaldırılan Çelik müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Zanlı, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

