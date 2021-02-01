Manisa'da korkunç olay! 4 genç başından vurularak infaz edildi

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde 4 kişi başlarından vurularak infaz edildi. Bir çiftçinin fark etmesi sonucu olay yerine gelen Jandarma olay yeri incelemelerinin ardından 20 yaşındaki Ümit Zangal, 23 yaşındaki Serkan Zangal, 22 yaşındaki Muharrem Zengin ve 25 yaşındaki Neşet Dalgın'ın hayatlarını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri bölgede geniş çaplı araştırma yaparken 4 yakın arkadaşın cenazeleri Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yeri incelemenin yaptığı incelemede 3 gencin av tüfeği ile baş kısmına vurulduğu Muharrem Zengin'in ise bedeninde delici, kesici veya silahla vurulmuş bir izin olmadığı boynunun kırılmış olduğu belirlendi.

