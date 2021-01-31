Manisa'da korkunç infaz: 4 genç başlarından vurulmuş halde bulundu
Manisa'da, 4 genç başından silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
GÜNDEM 31.01.2021, 21:38
Manisa'nın Ahmetli ilçesine bağlı estelli Mahallesi Bintepeler Atçeşme mevkisinde art arda silah sesi duyan yurttaşlar jandarmaya ihbarda bulundu.
Saat 17.00 sıralarında olay yerine gelen ekipler, bir otomobilde 4 genci başlarından silahla vurulmuş olarak buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde 4 kişinin de yaşamını yitirdiği belirlendi.
Araştırmada öldürülen gençlerin 22-24 yaşlarında ve aynı liseden arkadaş oldukları ve pompalı tüfekle vuruldukları belirlendi. Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından 4 kişinin cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Ölen gençlerin isimlerinin Serkan (23), Ümit Z. (20), Muharrem Z. (22) ve Neşet d. (24) olduğu öğrenildi.
Bölgeye gelen Ahmetli Kaymakamı Gökay Özkan olay yerinde ekiplerden bilgi aldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
Saat 17.00 sıralarında olay yerine gelen ekipler, bir otomobilde 4 genci başlarından silahla vurulmuş olarak buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde 4 kişinin de yaşamını yitirdiği belirlendi.
Araştırmada öldürülen gençlerin 22-24 yaşlarında ve aynı liseden arkadaş oldukları ve pompalı tüfekle vuruldukları belirlendi. Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından 4 kişinin cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Ölen gençlerin isimlerinin Serkan (23), Ümit Z. (20), Muharrem Z. (22) ve Neşet d. (24) olduğu öğrenildi.
Bölgeye gelen Ahmetli Kaymakamı Gökay Özkan olay yerinde ekiplerden bilgi aldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
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