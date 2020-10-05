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Manisa'da kaza! 7 kişi yaralanırken 15 koyun ise telef oldu
Manisa’da aynı yönde seyir halinde olan iki otomobil, karayolunda yolun karşısına geçirilmek istenen koyun sürüsüne daldı.
GÜNDEM 05.10.2020, 03:59
Manisa'nın Kula ilçesinde, koyun sürüsüne dalan otomobile arkasından gelen başka bir otomobilin çarpması sonucu 7 kişi yaralandı, 15 koyun telef oldu.
Ümit Kaplan yönetimindeki otomobil, İzmir-Uşak Karayolu Dereköy Mahallesi kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Hancı'ya ait koyun sürüsüne daldı.
Koyunlara çarpan Kaplan'ın otomobiline ise arkasından gelen Hayrettin Yeşilkurt yönetimindeki otomobil çarptı.
Kazada Ümit Kaplan, Zehra Kaplan, Seyda Kaplan, Kardelen Kaplan ile diğer aracın sürücüsü Hayrettin Yeşilkurt, Didem Deniz ve Şükrü Deniz yaralandı.
Kaza nedeniyle trafikte aksama yaşandı
15 koyunun da telef olduğu kazada, hayati tehlikeleri bulunmayan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kula Devlet Hastanesi'ne ardından da Uşak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle polis ekiplerince sağlanan trafik akışı, araçların ve telef olan hayvanların kaldırılmasıyla normale döndü.
Ümit Kaplan yönetimindeki otomobil, İzmir-Uşak Karayolu Dereköy Mahallesi kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Hancı'ya ait koyun sürüsüne daldı.
Koyunlara çarpan Kaplan'ın otomobiline ise arkasından gelen Hayrettin Yeşilkurt yönetimindeki otomobil çarptı.
Kazada Ümit Kaplan, Zehra Kaplan, Seyda Kaplan, Kardelen Kaplan ile diğer aracın sürücüsü Hayrettin Yeşilkurt, Didem Deniz ve Şükrü Deniz yaralandı.
Kaza nedeniyle trafikte aksama yaşandı
15 koyunun da telef olduğu kazada, hayati tehlikeleri bulunmayan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kula Devlet Hastanesi'ne ardından da Uşak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle polis ekiplerince sağlanan trafik akışı, araçların ve telef olan hayvanların kaldırılmasıyla normale döndü.
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