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Manisa'da iki araç çarpıştı! Yaralılar var

Manisa'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişimyaralandı.

GÜNDEM 12.10.2020, 03:23
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Manisa'da iki araç çarpıştı! Yaralılar var
Manisa'da Ayhan A'nın kullandığı pikap, İngolstadt Bulvarı ile 19 Mayıs Bulvarı'nın kesiştiği kavşakta Furkan A'nın kullandığı araçla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada sürücülerden Ayhan A. ile hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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