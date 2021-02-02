Manisa'da 4 gencin sır ölümünde ekipler 3 ihtimalin üstünde duruyor

Manisa’nın Ahmetli ilçesinde tarla kenarında cesetleri bulunan en büyüğü 24 yaşındaki 4 gencin nasıl öldüğü konusunda jandarma 3 ihtimal üzerinde duruyor.

Manisa'nın Ahmetli ilçesinin Kestelli Mahallesi'nde bir tarlada cansız bedenleri bulunan 4 gencin ölümüne ilişkin jandarma çalışmalarına devam ediyor. İlk incelemelerde gençlerden birinin boynunun kırılması sonucu öldüğü, diğer üç gencin ise vurularak öldükleri belirlenmişti.

Ölen gençlerden olan Muharrem Zengin'in babasına ait olan av tüfeğinin kucağında olduğu ve yakın mesafeden kendisini vurduğu tespit edildi. Öte yandan gençlere yapılan el swaplarında ise tüfeğin sadece Muharrem Zengin tarafından kullanıldığı belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemede otomobilin ani fren yaparak durdurulduğu, şoför kapısının ve bagajın açık olduğu görüldü.

Güvenlik güçleri 3 ihtimale yoğunlaştı

İhtimallerden birine göre otomobili kullanan Muharrem Zengin, Alaşehir’den gelen 3 arkadaşını konuşmak istediğini söyleyerek daha önceden planladığı ıssız alana getiriyor. Başlarına gelecek olayın farkına varan 3 arkadaş otomobilden inmek istiyor. Bunun üzerine otomobili aniden durduran Zengin, bagajdan av tüfeğini alarak silah zoruyla 3 arkadaşını otomobilden indirip tarlanın kenarına diziyor. Bir süre konuştuğu Neşet Dalgın’ı darp ederek boynunu kıran Zengin, diğer 2 arkadaşını silahla vurduktan sonra intihar ediyor.

İkinci ihtimal: Geçmişe dayalı husumet

Muharrem Zengin ve Neşet Dalgın arasında geçmişe dayanan bir husumetin olduğu ihtimali üzerinde de duruluyor. Serkan Zangal ve Ümit Zangal adlı kardeşlerin de buna taraf oldukları olay gecesi, Zengin’in konuşmak için mahallenin dışındaki ıssız alanı seçtiği ihtimali üzerinde duruluyor. Bu ihtimale göre gençler arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine Muharrem Zengin, tüfeğin dipçiğiyle sert bir şekilde Neşet Dalgın’ın başına vurunca darbeyle boynu kırılıyor. Ardından Zandal kardeşleri vuran ve cinnet getiren Muharrem Zengin, boşalan tüfeğe yeni fişek sürdükten sonra çenesine dayayıp tetiğe basıyor.

Üçüncü ihtimal: Asker uğurlamasında gerginlik

Jandarmanın değerlendirdiği üçüncü ihtimale göre, asker uğurlamasında alınan alkol sonrası Muharrem Zengin Alaşehir’e dönmek üzere garaja gitmek isteyen 3 arkadaşını otomobille bırakmak istiyor. Bu esnada gençler arasında bir dedikodu yüzünden tartışma yaşanıyor. Bunun üzerine 4 arkadaş konuşmak üzere anayoldan saparak mahallenin oldukça dışında bulunan zeytinlik alana geliyor. Serkan Zangal, Ümit Zangal ve Nejat Dalgın ile Muharrem Zengin arasında kavga yaşanıyor. Gençler arasında yaşanan boğuşmada Neşet Dalgın’ın boynu kırılarak olay yerinde can veriyor. Bunun üzerine bagajda bulunan babasına ait tüfeği alan Zengin, iki kardeşi otomobilin yanında vurduktan sonra intihar ediyor.

