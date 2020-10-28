Manchester United'dan çılgın teklif! 1,9 milyar lirayı gözden çıkardı

Manchester United, Almanya Bundesliga'da boy gösteren Borussia Dortmund'un iki yıldız futbolcusu Jadon Sancho ile Erling Haaland için kesenin ağzını açıyor.

The Athletic'e göre; Manchester United, iki oyuncuyu kadrosuna katmak için şartları iyice zorluyor. Yaz döneminde transfer listesinin başına Sancho'yu yazan teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, buna karşın İngiliz oyuncuyu kadrosuna katamadı. Sancho'nun yerine PSG'den sözleşmesi sona eren Edinson Cavani ile imzalayan Manchester United, şimdi İngiliz yıldız futbolcu Sancho'yla birlikte Erling Haaland'ı da gündemine aldı.

Solskjaer'in Molde'yi çalıştırdığı dönemde öğrencisi olan Erling Haaland'ın 68 milyon poundluk sözleşme fesih bedeli 2022 yazında yürürlüğe girecek. Eski oyuncusuyla güçlü bağlantısını sürdüren Solskjaer, 2022'yi beklemeden Norveçli oyuncuyu kadrosuna katabilir.



Oyuncunun bu sezonki performansına dikkat çekilen haberlerde, United'ın listesindeki bir başka Dortmund'lu oyuncu Sancho'yu almak isteyeceği kaydedildi. Alman ekibinin yazın Sancho için 108 milyon pound istediği hatırlatıldı.

İki oyuncunun alınması durumunda Manchester United'ın kasasından 176 milyon poundun çıkmasına neden olabilecek.

