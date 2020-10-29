Manchester United'da Alex Telles şoku!

Manchester United'ın Leipzig'i 5-0 mağlup ettiği maçın kadrosunda yer almayan Alex Telles için açıklama yapan Menajer Ole Gunnar Solskjaer, Alex Telles'in koronavirüs testinin pozitif çıktığını ifade etti.

Öte yandan Ole Gunnar Solskjaer, Brezilya futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

