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Manchester United'a evinde büyük şok

İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Crystal Palace, Manchester United'ı 3-1 mağlup etti.

GÜNDEM 19.09.2020, 22:18
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Manchester United'a evinde büyük şok
Konuk ekip Crystal Palace, Old Trafford Stadı'nda oynanan mücadeleyi, Townsend'in 7, Zaha'nın 74 (penaltıdan) ve 85. dakikalardaki golleriyle kazandı.
Manchester United'ın golü ise 80. dakikada Van de Beek'ten geldi.
Crystal Palace 2'de 2 yaparken, Manchester United ikinci haftayı da puansız kapattı.
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