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Manchester United-Başakşehir maçına Romanyalı hakem

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 4. haftasında Medipol Başakşehir'in İngiltere'nin Manchester United takımına konuk olacağı maçı, Romanya Futbol Federasyonundan Ovidiu Hategan yönetecek.

GÜNDEM 22.11.2020, 18:14
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Manchester United-Başakşehir maçına Romanyalı hakem
Medipol Başakşehir'in 24 Kasım Salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 4. haftasında İngiltere'nin Manchester United takımına konuk olacağı maçı, Romanya Futbol Federasyonundan Ovidiu Hategan yönetecek.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Old Trafford Stadı'nda (TSİ) 23.00'te başlayacak karşılaşmada Hategan'ın yardımcılıklarını Octavian Sovre ve Sebastian Gheorghe yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Marius Avram üstlenecek.
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