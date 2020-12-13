Manchester derbisinde puanlar paylaşıldı!

Old Trafford Stadı'nda oynanan Manchester derbisinde, sezona istediği gibi başlayamayan takımlardan Manchester United, Manchester City'yi konuk etti.

İki taraf da karşılaşma boyunca yakaladığı gol fırsatlarını değerlendiremedi ve maç 0-0 eşitlikle sona erdi.

Bu sonucun ardından Manchester United 20, Manchester City ise 19 puana yükseldi.

