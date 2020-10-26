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Manchester City'nin genç oyuncusu intihar etti
Manchester City Akademisi'nin genç oyuncusu Jeremy Wisten, depresyona girmesinin ardından intihar ederek yaşamına son verdi.
GÜNDEM 26.10.2020, 03:43
Manchester City Akademisi oyuncusu Jeremy Wisten, kulübün kendisini serbest bırakmasının ardından depresyona girip yaşamına son verdi.
17 yaşındaki Jeremy Wisten, Manchester City'nin kendisini serbest bırakması sonucu depresyona girerek intihar etti.
17 yaşındaki Jeremy Wisten, Manchester City'nin kendisini serbest bırakması sonucu depresyona girerek intihar etti.
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