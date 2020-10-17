Manchester City, sahasında Arsenal'i 1-0 mağlup etti

İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Manchester City, Arsenal'i konuk etti.

Manchester ekibi, Raheem Sterling'in 23. dakikada attığı golle galibiyete uzandı. Ligde iki maç aranın ardından kazanan City, puanını 7'ye yükselti. Arsenal ise 9 puanda kaldı.



Manchester City, gelecek hafta West Ham United'a konuk olurken, Londra ekibi sahasında Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in formasını giydiği Leicester City ile 3 puan mücadelesi verecek.

