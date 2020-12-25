Mame Diouf: İstanbul takımları beni istedi

Kariyerinin bir döneminde Manchester United forması da giyen Hatayspor’un forveti Mame Diouf dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Fanatik’e konuşan Senegalli golcü "Daha önce Türkiye'den çok teklif aldım. Çok fazla takım vardı, onu söyleyebilirim. Bu takımlar arasında İstanbul'un büyükleri de vardı. İsim vermek istemiyorum çünkü şu an için önemli olan Hatayspor." dedi.



Hatayspor’un 33 yaşındaki başarılı forveti Mame Diouf sezonun geride kalan bölümünde 13 maçta forma giydi. Bu maçların tamamına ilk 11’de başlayan Senegalli futbolcu, 4 gol atarken 4 tane de asist yaptı. Tecrübeli forvet takımının attığı 8 gole direkt etki etmiş oldu.



Süper Lig’e bu sezon yükselen Hatayspor sergilediği performans ile dikkat çekiyor. 13 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile 21 puan toplayan ekip ligin 6. sırasında bulunuyor.

