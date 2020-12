Malulen nasıl emekli olunur! Malulen emekli olma şartları nelerdir?

Emeklilikle ilgili bir çok doğru bilinen yanlışlardan biri de malulen emeklilik şartları.

Pek çok kişi malulen emekli olmak için kulaktan dolma bilgilere sahip.

Peki malulen emekli olabilmek için 10 yıl sigortalılık tek başına yeterli mi?



Malulen emekli olabilmek için 10 yıl sigortalılığın yanı sıra 1.800 gün yani 5 yıl prim ödenmiş olması da gerekiyor.

Ayrıca malullük aylığı için işten ayrılmış olmak ta şart.

Kişi malulen emekli olduktan sonra çalışırsa aylığı kesiliyor.



Malulen emekli olabilmek için ilk ve en önemli şart, çalışma gücünde en az yüzde 60 kayıp olduğuna dair sağlık kurulu raporudur.

Söz konusu rapor için il veya ilçedeki SGK merkezlerine başvurmak gerekmektedir. Başvurunun ardından emekli olmak isteyen kişi buradan ilgili hastanelere sevk edilir.

Burada dikkat edilmesi gereken husus şahıslar doğrudan hastaneye başvurarak rapor almak yerine SGK’ya başvurarak sevklerini gerçekleştirmelidirler.

Malul sayılmak, malullük aylığı almaya yetmez.

Malullük aylığı alabilmek için sağlık kurulu raporu yeterli değildir.

Kişi her ne kadar çalışma gücünde yüzde 60 kayıp olduğunu belgelese de en az 1.800 gün prim ödemesi gerekmektedir.

Ya da prim ödemesini borçlanma ile 1.800 güne tamamlayamıyorsa malullük aylığı alamaz.

Bununla birlikte her engelli malul sayılmayabileceği gibi, her engelli de malullük aylığı alamaz.



Malullük aylığı alabilmek için bir diğer şart, kişinin gerekli sağlık kurulu raporunu almak üzere SGK’ya başvurduğu tarihte en az 1.800 gün yani 5 yıl ödenmiş priminin olması gerekmektedir.



Emekliliğe başvuracak kişinin 1.800 gün primi yok ancak borçlanabileceği bir süre varsa SGK sevk işlemini gerçekleştirmektedir.



Malulen emekli olamayan bir kişi engelli hakkıyla emekli olabilir.

Malulen emeklilikte sigortalılık süresi ve prim koşulunu yerine getiremeyen kimseler engellilik tespiti yaptırarak engelli emekliliğinden yararlanabilirler.

İlk kez 1 Ekim 2008 ve sonrasında sigortalı olan engelliler, SGK’dan alacakları sevk ile yetkili hastanelerden aldıkları sağlık raporlarındaki çalışma gücündeki kayıp oranına göre emekli olurlar.

Buna göre yüzde 50 ila yüzde 59 arasında olan sigortalılar 16 yıllık sigortalılık süresi ve en az 3.700 gün

Yüzde 40 ila yüzde 49 arasında olanlar ise 18 yıllık sigortalılık süresi ve en az 4.100 gün şartlarını yerine getirdiklerinde emekli olabilirler.



Eğer kişi SGK’dan aldığı sevk ile birlikte başvurduğu sağlık kurulu tarafından verilen raporda “Başka birisinin sürekli bakımına muhtaç” ibaresi yer alıyorsa, bu durumda malullük aylığı bağlanması için e10 yıl sigortalı olma koşulu aranmaz.

Malul kişi eğer başka birisinin sürekli bakımına muhtaç ise 10 yıldır sigortalı olma koşulu olmaksızın maluk aylığı alabilir.

