Mali'ye Fransızlardan sonra İngiliz kancası

Yer altı kaynaklarının zenginliği ile ön plana çıkan, sömürüden önce liderlerinin dünyanın en zengin insanı olarak anılan Batı Afrika ülkesi Mali'ye Fransa'dan sonra İngiltere'de kanca attı.

11 Ocak 2013 tarihinde Barı Afrika ülkesi Mali'ye askeri müdahalede bulunan Fransa, yaklaşık 7 yıldır ülkeyi sömürüyor. 2020 yılının sonuna gelinmesiyle askeri varlığının bir kısmını azaltan Fransa'dan kalan boşluğu İngiltere doldurmaya başladı. Bugüne kadar Mali'de Fransa'nın yürüttüğü Barkhane Operasyonu'na lojistik destek sağlayan İngiltere'nin, Mali'de Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü bünyesine 300 asker gönderdiği açıklandı. 8 Aralık'da yine asker takviyesinin yapılacağı Mali'de İngiliz askeri güçlerinin gözlem, devriye, istihbarat, eğitim gibi faaliyetlerde bulunacağı ifade ediliyor. Mali'de BM bünyesinde 56 farklı ülkeden 14 bini aşkın asker bulunuyor.

Sahel bölgesindeki Moritanya, Mali, Burkina Faso, Nijer ve Çad’da 5 bin 100 askeri bulnan Fransa şimdiye kadar Mali'de taktik başarılar elde etse de, stratejik boyutta istediği hedeflere ulaşamadı. Mali'nin kuzeyindeki Timbuktu, Tessalit, Gao, Kidal gibi bölgelerde ve ülkenin orta kesimindeki Mopti çevresinde saldırılarını artıran grup karşısında Fransa öncülüğündeki güçlerin kayıpları günden güne arttı.

Mali’nin başkenti Bamako’da halk, Fransa’nın ülkedeki askeri varlığına karşı protesto gösterileri sık sık düzenleniyor. Bağımsızlık Meydanı’nda toplanan halk ellerinde Fransa karşıtı döviz ve pankartlar taşıyarak, Fransa lideri Macron aleyhine sloganlar atarak Fransa'nın ülkeden çekilmesini istiyor.

Batı Afrika'da kavşak noktası niteliğinde olan Mali, doğal kaynaklar bakımından en zengin ülkelerden birisi olarak biliniyor. Fransa'nın sömürgesi öncesinde Mali'ye hükmedenler zenginlikleriyle anılıyordu. Özellikle 14'üncü yüzyılda Batı Afrika'da bulunan Mali Krallığı'nın başındaki Mansa Musa, bugün tarihçiler tarafından dünyanın gelmiş geçmiş en zengin insanı olarak kabul ediliyor. Zenginliği bugüne kadar ulaşan ülkede altın, elmas, mücevherat, Boksit, Uranyum, Fosfat gibi madenler bol miktarda bulunuyor. Yeraltı kaynaklarının zenginliği en başta Fransa'nın ve Birleşmiş Milletler nezdinde İngiltere ve diğer ülkelerin bölgede olmasınını sebebini açıklamaya yetiyor.

