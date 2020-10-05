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Mali'de sıtmadan bir haftada 23 kişi öldü
Mali'de yağış döneminde artış gösteren sıtma nedeniyle bir haftada 23 kişi hayatını kaybetti.
GÜNDEM 05.10.2020, 16:18
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Yerel basında çıkan haberlere göre, ülkenin kuzeyinde, geçen hafta 13 bin sıtma vakası tespit edildi.
Sıtma nedeniyle aynı zaman diliminde 23 kişinin yaşamını yitirmesiyle yıl başından bu yana ülkenin kuzeyinde hastalık yüzünden ölenlerin sayısı 59'a çıktı.
Sağlık çalışanları, sıtma ile mücadele fonlarının bir kısmının yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) salgınına aktarıldığını belirterek, bu durumun vaka sayısını olumsuz etkilediğini kaydetti.
Vaka sayısındaki artışa, yağış döneminde oluşan su birikintilerindeki sivrisineklerin neden olduğu biliniyor.
Sıtma nedeniyle aynı zaman diliminde 23 kişinin yaşamını yitirmesiyle yıl başından bu yana ülkenin kuzeyinde hastalık yüzünden ölenlerin sayısı 59'a çıktı.
Sağlık çalışanları, sıtma ile mücadele fonlarının bir kısmının yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) salgınına aktarıldığını belirterek, bu durumun vaka sayısını olumsuz etkilediğini kaydetti.
Vaka sayısındaki artışa, yağış döneminde oluşan su birikintilerindeki sivrisineklerin neden olduğu biliniyor.
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