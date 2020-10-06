Mali ve Orta Afrika tezkeresi TBMM'de kabul edildi
Mali ve Orta Afrika’ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi kabul edildi.
GÜNDEM 06.10.2020, 22:16
Birleşmiş Milletlerin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekat ve misyonlar kapsamında, TSK'nın yurt dışına gönderilmesi ve kuvvetlerin kullanılması konusunda Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
TBMM Genel Kurulu’nda Mali ve Orta Afrika’ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşmeleri düzenlendi. Görüşmeler sonunda oylanan tezkere kabul edildi.
TBMM Genel Kurulu’nda Mali ve Orta Afrika’ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşmeleri düzenlendi. Görüşmeler sonunda oylanan tezkere kabul edildi.
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