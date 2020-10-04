Malatyaspor'dan seyirci iddialarına yanıt
Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında Antalyaspor ile sahalarında oynadıkları maçta, rakip takımın "maça akreditesiz seyirci alındığı" yönündeki iddialarının dayanağının olmadığını duyurdu.
GÜNDEM 04.10.2020, 00:12
Sari-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Antalyaspor ile oynanan maçın ardından Antalyaspor Kulübü tarafından yöneltilen "maça akreditesiz seyirci alındı" yönündeki iddiaların hiçbir dayanağının olmadığı belirtildi.
Maç günü organizasyon toplantısında TFF yetkilisine verilen Delegasyon 2 ve Delegasyon 3 listelerindeki isimler dışında kimsenin stada alınmadığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Maç içinde Antalyaspor yetkililerinin TFF temsilcilerinden kontrol yapılması talebi olmuş, akabinde akreditasyon listesi ve tribünde bulunan kişilerin TFF temsilcisinin talimatıyla kimlik ve delegasyon listesi kontrolü yapılarak herhangi bir problemin olmadığı tespit edilmiş ve bu durum Antalyaspor kulüp temsilcilerine bildirilmiştir. Bu duruma rağmen maç sonu yapılan açıklamalara bir anlam veremediğimizi açıkça ifade etmek isteriz. Antalyaspor Kulübü ve değerli camiasına 2020/2021 sezonunda başarılar dileriz."
Maç günü organizasyon toplantısında TFF yetkilisine verilen Delegasyon 2 ve Delegasyon 3 listelerindeki isimler dışında kimsenin stada alınmadığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Maç içinde Antalyaspor yetkililerinin TFF temsilcilerinden kontrol yapılması talebi olmuş, akabinde akreditasyon listesi ve tribünde bulunan kişilerin TFF temsilcisinin talimatıyla kimlik ve delegasyon listesi kontrolü yapılarak herhangi bir problemin olmadığı tespit edilmiş ve bu durum Antalyaspor kulüp temsilcilerine bildirilmiştir. Bu duruma rağmen maç sonu yapılan açıklamalara bir anlam veremediğimizi açıkça ifade etmek isteriz. Antalyaspor Kulübü ve değerli camiasına 2020/2021 sezonunda başarılar dileriz."
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