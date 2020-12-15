Malatyaspor, Trabzon temsilcisine gol yağdırdı

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor, 2. Lig temsilcisi Hekimoğlu Trabzon'u 5-0 yenerek, adını son 16 turuna yazdırdı.

Maçtan notlar:

4. dakikada Jetmir Topalli, Olcay Şahan'ın yerden çevirdiği topu ağlara gönderdi. 1-0.

39. dakikada ceza sahasında Zeki Yavru'nun pasını alan Jetmir Topalli, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. 2-0

47. dakikada Yeni Malatyaspor bir gol daha buldu. Sağ kanatta topla buluşan Zeki Yavru, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-0

72. dakikada ceza sahasına giren Ahmet Ildız, Fofana'ya pas vermek istedi, Onur Akdeniz'in ters vuruşunda top filelere gitti. 4-0

83. dakikada savunmanın arkasına atılan derin pasta topla ceza sahasına giren Doğukan Emeksiz, kalecinin yanından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 5-0

Karşılaşmayı 5-0 kazanan Yeni Malatyaspor, son 16 turuna yükseldi.

