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Malatya'da kumar operasyonu! Mekanda erkek cesedi bulundu
Malatya'da, kumar oynatıldığı belirlenen mekanda gerçekleştirilen operasyon sonrasında bir erkek cesedine ulaşıldı.
GÜNDEM 09.10.2020, 01:01
Malatya'da, polis ekipleri kumar oynatıldığı ihbarı üzerine baskın yaptığı binanın boşluğunda bir erkeğe ait cansız beden buldu.
Olay, gece yarısı Saray Mahallesi'nde meydana geldi. Kavukçuoğlu Sokaktaki bir binanın son katında kumar oynatıldığı ihbarı üzerine polis hareket geçti.
Operasyon düzenleyen ekipler, arama yaparken, binanın boşluğuna sıkışmış hareketsiz vaziyette bir kişinin olduğunu fark etti.
Olay yerine takviye polis ekipleri çağrılarak, sokağın her iki girişi yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Çağrılan itfaiyenin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılan kişinin, sağlık ekiplerince yapılan kontrolünde yaşamını yitirdiği belirlendi. Üzerinden kimliği bulunan cesedin Ensar Taner (32) olduğu ortaya çıktı. Taner'in cesedi savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kumar oynatılan işyeri mühürlenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, gece yarısı Saray Mahallesi'nde meydana geldi. Kavukçuoğlu Sokaktaki bir binanın son katında kumar oynatıldığı ihbarı üzerine polis hareket geçti.
Operasyon düzenleyen ekipler, arama yaparken, binanın boşluğuna sıkışmış hareketsiz vaziyette bir kişinin olduğunu fark etti.
Olay yerine takviye polis ekipleri çağrılarak, sokağın her iki girişi yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Çağrılan itfaiyenin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılan kişinin, sağlık ekiplerince yapılan kontrolünde yaşamını yitirdiği belirlendi. Üzerinden kimliği bulunan cesedin Ensar Taner (32) olduğu ortaya çıktı. Taner'in cesedi savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kumar oynatılan işyeri mühürlenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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