Malatya'da kaybolan 8 kız çocuğu bulundu

Malatya'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki Miad Sevgi Evleri ve Kız Yetiştirme Yurdu'ndan kaçan 8 kız çocuğu bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, arama çalışmaları sonucunda yurda dönmeyen kız çocuklarından önce 6'sını, bir süre sonra da 2'sini bularak yetkililere teslim etti.

