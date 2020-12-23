Malatya'da kaybolan 8 kız çocuğu bulundu
Malatya'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki Miad Sevgi Evleri ve Kız Yetiştirme Yurdu'nda kaçtıkları tespit edilen 8 kız çocuğu ekipler tarafından bulundu.
GÜNDEM 23.12.2020, 02:59
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Malatya'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki Miad Sevgi Evleri ve Kız Yetiştirme Yurdu'ndan kaçan 8 kız çocuğu bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, arama çalışmaları sonucunda yurda dönmeyen kız çocuklarından önce 6'sını, bir süre sonra da 2'sini bularak yetkililere teslim etti.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, arama çalışmaları sonucunda yurda dönmeyen kız çocuklarından önce 6'sını, bir süre sonra da 2'sini bularak yetkililere teslim etti.
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