Reklam

Son Dakika

Maksat gündemi değil,  Anayasa’yı değiştirmek olsun

Artan gıda fiyatları, yapılan zamlar ve işsizliğin patladığı bir dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Yeni Anayasa” çıkışı, “Anayasa’yı değiştirmekten ziyade gündemi değiştirme” olarak yorumlanıyor.

GÜNDEM 03.02.2021, 04:33
Maksat gündemi değil,  Anayasa’yı değiştirmek olsun
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “ yeni anayasa” çıkışıyla bir taraftan Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem amacı etrafında birleşen muhalefeti bölmek, diğer taraftan ise vatandaşın geçim derdinin konuşulmasının önüne geçmeyi amaçladığı belirtiliyor.
Türkiye’nin zamları ve hayat pahalılığını konuştuğu dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘Yeni Anayasa’ çıkışı yaparak, gündemi bir anda değiştirdi! Erdoğan, yaptığı açıklamada muhalefeti önceki Anayasa çalışmalarını tıkamakla suçlarken, ancak birazcık geriye gidildiğinde gerçeğin ise tamamen farklı oldu ortaya çıkıyor. Arşivler birazcık karıştırıldığında 2011 ve 2016’da yapılan yeni Anayasa çalışmaların her ikisinde de AKP tarafının isteğiyle ‘Anayasa Uzlaşma Masası’nın devrildiği anlaşılıyor. Erdoğan’ın önceki gün tekrar gündeme getirdiği ‘yeni Anayasa’nın ise Anayasa yapmaktan çok gündemi değiştirmeye yönelik olduğu tahmin ediliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki günkü Kabine Toplantısı sonrası yeni bir Anayasa tartışmasının başlaması gerektiğini belirtirken “Cumhur İttifakı’ndaki ortağımızla uzlaşırsak yeni Anayasa için harekete geçebiliriz” dedi. Erdoğan’ın durup dururken, yaptığı ‘Yeni Anayasa’ açıklaması önceki ‘Anayasa’ çalışmalarını gündeme getirdi. Erdoğan açıklamasında önceki çalışmaların önünün CHP tarafından tıkandığına işaret ederken, ancak o dönem yaşananların çok farklı olduğu görülüyor. Yeni Anayasa ile ilgili çalışmalar son on yılda iki kez daha ele alınırken, her seferinde masadan kalkan tarafın İktidarın olması dikkat çekiyor. İlki 2011 yılında yapılan ve 25 ay boyunca üzerinde çalışılan Yeni Anayasa çalışması, AKP’li üyelerin mazeretsiz olarak üç sefer toplantıya katılmaması nedeniyle Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun görevi sona ermişti. O dönem 19 Kasım, 25 Kasım ve 25 Aralık 2013’teki Anayasa Uzlaşma Komisyonu toplantısına AKP’li üyeler mazeret bildirmeden katılmazken, Komisyon’un CHP, MHP ve BDP’li üyeleri ise hazır bulunmuştu.””

Daha önceki masaları AKP’nin devirmesinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önceki gün yaptığı ‘Yeni Anayasa’ çıkışı ise siyaset bilimciler tarafından ‘gündem değiştirme’ olarak yorumlandı. Son dönemlerde artan gıda fiyatları, yapılan zamlar ve işsizlik gibi vatandaşın birebir hissettiği sorunların gündemde yoğun olarak konuşulmasının AKP’yi gündem değiştirmeye yönelttiği ileri sürülüyor. Öte yandan Erdoğan’ın Güçlendirilmiş Parlamenter amacı etrafında birleşen muhalefeti bölmek için de ‘Yeni Anayasa’ çıkışı yaptığı da ifade ediliyor.

AKP’li üyelerin katılmadığı 25 Aralık 2013’teki son toplantıdan bir gün sonra Komisyon’un MHP’li üyeleri Faruk Bal ve Oktay Öztürk basın toplantısı düzenlemişti. Bal, AKP’nin komisyonun 19 Kasım ve 25 Kasım tarihli iki toplantı ile dün yapılan toplantısına mazeret bildirmeden katılmadığını hatırlatarak, “Bunun anlaşılması gereken adı AKP masadan kaçmıştır, AKP Türkiye’yi, herkesin şikâyet ettiği 12 Eylül darbe Anayasası’na mahkûm etmiştir. AKP, komisyona sunduğu taslak ile dikta rejimini andıran başkanlık sistemini önermişti. Başkalık sistemi ile yargıyı ve yasamayı vesayet altına almak istiyordu” diyerek AKP’ye tepki göstermişti. Öte yandan 4 Şubat 2016’da Yeni Anayasa için ilk toplantısını yapan Mutabakat Komisyonu’nun ömrü ise 12 gün sürmüştü. Üç toplantı yapan ve yöntem tartışmaları nedeniyle kilitlenen komisyon, CHP’nin ‘parlamenter sistem kırmızıçizgimiz’ ısrarı üzerine TBMM Başkanı İsmail Kahraman tarafından lağvedilmişti. Komisyon’un CHP’li üyesi Bülent Tezcan ise Komisyon’un başkanlık sisteminin bir planı olduğunu ifade ederek “Meclis Başkanı bir mutabakat olmadığı için komisyonun çalışamayacağını ilan etti” ifadelerini kullanmıştı. Bu şekilde son on yılda yapılan her iki yeni Anayasa çalışması da ortak zeminde buluşulmadan AKP’nin masayı devirmesiyle son bulmuştu.
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 03 Şubat 2021
İmsak 03:20
Güneş 05:20
Öğle 13:03
İkindi 17:03
Akşam 20:36
Yatsı 22:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 22 48
2. Galatasaray 22 45
3. Beşiktaş 21 44
4. Alanyaspor 21 37
5. Trabzonspor 21 36
6. Gaziantep FK 21 35
7. Hatayspor 22 35
8. Karagümrük 21 31
9. Antalyaspor 21 29
10. Malatyaspor 21 28
11. Kasımpaşa 22 26
12. Rizespor 22 26
13. Göztepe 21 25
14. Sivasspor 21 24
15. Başakşehir 22 24
16. Konyaspor 20 23
17. Kayserispor 21 22
18. Erzurumspor 21 20
19. Gençlerbirliği 21 19
20. Ankaragücü 21 18
21. Denizlispor 21 17
Takımlar O P
1. Giresunspor 19 41
2. İstanbulspor 19 40
3. Samsunspor 19 37
4. Adana Demirspor 19 34
5. Tuzlaspor 19 33
6. Altay 19 32
7. Ankara Keçiörengücü 19 31
8. Altınordu 19 31
9. Bursaspor 19 30
10. Bandırmaspor 19 27
11. Adanaspor 19 24
12. Ümraniye 19 21
13. Boluspor 19 19
14. Akhisar Bld.Spor 19 19
15. Menemen Belediyespor 19 19
16. Balıkesirspor 19 16
17. Ankaraspor 19 13
18. Eskişehirspor 19 4
Takımlar O P
1. Man City 20 44
2. M. United 21 41
3. Liverpool 21 40
4. Leicester City 21 39
5. West Ham 21 35
6. Tottenham 20 33
7. Chelsea 21 33
8. Everton 19 33
9. Aston Villa 19 32
10. Arsenal 22 31
11. Southampton 20 29
12. Leeds United 20 29
13. Wolverhampton 22 26
14. Crystal Palace 21 26
15. Newcastle 21 22
16. Burnley 20 22
17. Brighton 21 21
18. Fulham 20 14
19. West Bromwich 22 12
20. Sheffield United 22 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 19 50
2. Barcelona 20 40
3. Real Madrid 20 40
4. Sevilla 20 39
5. Villarreal 21 35
6. Real Sociedad 21 32
7. Real Betis 21 30
8. Granada 21 29
9. Levante 20 26
10. Celta de Vigo 21 25
11. Athletic Bilbao 20 24
12. Getafe 20 24
13. Cádiz 21 24
14. Valencia 21 23
15. Eibar 21 20
16. Real Valladolid 21 20
17. Osasuna 21 19
18. Deportivo Alaves 21 19
19. Elche 19 17
20. Huesca 21 16