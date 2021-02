Maksat gündemi değil,  Anayasa’yı değiştirmek olsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “ yeni anayasa” çıkışıyla bir taraftan Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem amacı etrafında birleşen muhalefeti bölmek, diğer taraftan ise vatandaşın geçim derdinin konuşulmasının önüne geçmeyi amaçladığı belirtiliyor.

Türkiye’nin zamları ve hayat pahalılığını konuştuğu dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘Yeni Anayasa’ çıkışı yaparak, gündemi bir anda değiştirdi! Erdoğan, yaptığı açıklamada muhalefeti önceki Anayasa çalışmalarını tıkamakla suçlarken, ancak birazcık geriye gidildiğinde gerçeğin ise tamamen farklı oldu ortaya çıkıyor. Arşivler birazcık karıştırıldığında 2011 ve 2016’da yapılan yeni Anayasa çalışmaların her ikisinde de AKP tarafının isteğiyle ‘Anayasa Uzlaşma Masası’nın devrildiği anlaşılıyor. Erdoğan’ın önceki gün tekrar gündeme getirdiği ‘yeni Anayasa’nın ise Anayasa yapmaktan çok gündemi değiştirmeye yönelik olduğu tahmin ediliyor.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki günkü Kabine Toplantısı sonrası yeni bir Anayasa tartışmasının başlaması gerektiğini belirtirken “Cumhur İttifakı’ndaki ortağımızla uzlaşırsak yeni Anayasa için harekete geçebiliriz” dedi. Erdoğan’ın durup dururken, yaptığı ‘Yeni Anayasa’ açıklaması önceki ‘Anayasa’ çalışmalarını gündeme getirdi. Erdoğan açıklamasında önceki çalışmaların önünün CHP tarafından tıkandığına işaret ederken, ancak o dönem yaşananların çok farklı olduğu görülüyor. Yeni Anayasa ile ilgili çalışmalar son on yılda iki kez daha ele alınırken, her seferinde masadan kalkan tarafın İktidarın olması dikkat çekiyor. İlki 2011 yılında yapılan ve 25 ay boyunca üzerinde çalışılan Yeni Anayasa çalışması, AKP’li üyelerin mazeretsiz olarak üç sefer toplantıya katılmaması nedeniyle Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun görevi sona ermişti. O dönem 19 Kasım, 25 Kasım ve 25 Aralık 2013’teki Anayasa Uzlaşma Komisyonu toplantısına AKP’li üyeler mazeret bildirmeden katılmazken, Komisyon’un CHP, MHP ve BDP’li üyeleri ise hazır bulunmuştu.””



Daha önceki masaları AKP’nin devirmesinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önceki gün yaptığı ‘Yeni Anayasa’ çıkışı ise siyaset bilimciler tarafından ‘gündem değiştirme’ olarak yorumlandı. Son dönemlerde artan gıda fiyatları, yapılan zamlar ve işsizlik gibi vatandaşın birebir hissettiği sorunların gündemde yoğun olarak konuşulmasının AKP’yi gündem değiştirmeye yönelttiği ileri sürülüyor. Öte yandan Erdoğan’ın Güçlendirilmiş Parlamenter amacı etrafında birleşen muhalefeti bölmek için de ‘Yeni Anayasa’ çıkışı yaptığı da ifade ediliyor.



AKP’li üyelerin katılmadığı 25 Aralık 2013’teki son toplantıdan bir gün sonra Komisyon’un MHP’li üyeleri Faruk Bal ve Oktay Öztürk basın toplantısı düzenlemişti. Bal, AKP’nin komisyonun 19 Kasım ve 25 Kasım tarihli iki toplantı ile dün yapılan toplantısına mazeret bildirmeden katılmadığını hatırlatarak, “Bunun anlaşılması gereken adı AKP masadan kaçmıştır, AKP Türkiye’yi, herkesin şikâyet ettiği 12 Eylül darbe Anayasası’na mahkûm etmiştir. AKP, komisyona sunduğu taslak ile dikta rejimini andıran başkanlık sistemini önermişti. Başkalık sistemi ile yargıyı ve yasamayı vesayet altına almak istiyordu” diyerek AKP’ye tepki göstermişti. Öte yandan 4 Şubat 2016’da Yeni Anayasa için ilk toplantısını yapan Mutabakat Komisyonu’nun ömrü ise 12 gün sürmüştü. Üç toplantı yapan ve yöntem tartışmaları nedeniyle kilitlenen komisyon, CHP’nin ‘parlamenter sistem kırmızıçizgimiz’ ısrarı üzerine TBMM Başkanı İsmail Kahraman tarafından lağvedilmişti. Komisyon’un CHP’li üyesi Bülent Tezcan ise Komisyon’un başkanlık sisteminin bir planı olduğunu ifade ederek “Meclis Başkanı bir mutabakat olmadığı için komisyonun çalışamayacağını ilan etti” ifadelerini kullanmıştı. Bu şekilde son on yılda yapılan her iki yeni Anayasa çalışması da ortak zeminde buluşulmadan AKP’nin masayı devirmesiyle son bulmuştu.